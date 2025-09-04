Medios aéreos y terrestres trabajan en un incendio forestal en un paraje de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real)

Un incendio forestal se ha declarado este jueves en un paraje del municipio ciudadrealeño de Retuerta del Bullaque. El fuego se mantiene en Nivel 0 de emergencia ya que en su evolución se prevé que no afecte a bienes de naturaleza no forestal y ha sido controlado a las 18.19 horas de la tarde.

Según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) del Plan Infocam, el incendio se ha declarado a las 15.30 horas, tras ser detectado por un vigilante fijo.

En el operativo ya han participado un total de 17 medios, seis de ellos aéreos, con 71 personas.

Otro foco

Asimismo, tal y como indica el Fidias, a las 16.41 se ha detectado otro foco en el mismo municipio, que ya ha sido extinguido. En el terreno han participado tres medios con 14 personas.