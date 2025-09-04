Medios aéreos y terrestres trabajan en un incendio forestal en un paraje de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real)
El fuego ha sido controlado poco más de 18 horas de la tarde de este jueves.
Más información: Una bombera forestal de Toledo se moja sobre los incendios: "El abandono rural nos está golpeando en la cara"
Un incendio forestal se ha declarado este jueves en un paraje del municipio ciudadrealeño de Retuerta del Bullaque. El fuego se mantiene en Nivel 0 de emergencia ya que en su evolución se prevé que no afecte a bienes de naturaleza no forestal y ha sido controlado a las 18.19 horas de la tarde.
Según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) del Plan Infocam, el incendio se ha declarado a las 15.30 horas, tras ser detectado por un vigilante fijo.
En el operativo ya han participado un total de 17 medios, seis de ellos aéreos, con 71 personas.
🔥 ACTIVO #IFRetuertadelBullaque en #CiudadReal. En la zona, #INFOCAM de @gobjccm con:— INFOCAM (@Plan_INFOCAM) September 4, 2025
🚁 7 medios aéreos
🚚 10 medios terrestres
👥 70 efectivos #BBFF #AAMM
Contra los #IIFF #ActuaresProteger
ℹ️https://t.co/zEPa6pC5P9 pic.twitter.com/hKzHV67cc7
Otro foco
Asimismo, tal y como indica el Fidias, a las 16.41 se ha detectado otro foco en el mismo municipio, que ya ha sido extinguido. En el terreno han participado tres medios con 14 personas.