Un herido por arma blanca en una discusión entre dos personas en un pequeño pueblo de Ciudad Real

Un hombre de 46 años ha resultado herido por arma blanca durante una discusión con otro varón en la vía pública de Almedina (Ciudad Real).

Este suceso ha tenido lugar de madrugada, en torno a las 3:00 horas de la madrugada, según apuntan fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, en la calle Mayor de este pequeño pueblo ciudadrealeño.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron un equipo médico de urgencias, una ambulancia de soporte vital básico (SVB) y agentes de la Guardia Civil.

Sin embargo, el herido se negó a ser trasladado por la ambulancia y se desplazó a un centro médico por sus propios medios.