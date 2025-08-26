Desalojan a 45 menores y siete adultos de un colegio de Talavera de la Reina por una falsa amenaza de bomba

El CEIP 'San Ildefonso' de Talavera de la Reina ha tenido que ser desalojado este martes tras recibir una nota con una amenaza de bomba, que finalmente ha resultado ser falsa.

No obstante, un total de 45 menores y siete adultos de un campamento de verano que acoge el centro han tenido que ser desalojados.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, ha ocurrido a las 9.22 horas de la mañana de este martes, en el centro educativo situado en la calle Hernán Cortes de la ciudad.

Hasta el lugar han acudido agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, bomberos y una UVI.

Los efectivos han levantado el acordonamiento de la zona tras haber inspeccionado el centro y no haber encontrado nada.