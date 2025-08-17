La Guardia Civil interviene en una pelea con hasta 70 personas durante las fiestas de un pueblo de Toledo

La Guardia Civil ha tenido que intervenir en una pelea multitudinaria con unas 70 personas implicadas que ha tenido lugar de madrugada en el municipio toledano de San Román de los Montes.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 5.09 horas de la mañana en la localidad, que se encuentra en plena celebración de sus fiestas de agosto.

Las mismas fuentes afirman que la pelea se debió saldar sin heridos porque el 112 no ha tenido que movilizar recursos sanitarios.