La Guardia Civil de Guadalajara pilla varias veces a una misma familia que se dedica al robo de material ferroviario

Golpe al robo de material ferroviario en el centro de España. La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido a cuatro personas de entre 23 y 42 años de edad, pertenecientes a un clan familiar, tras sorprenderlos en la estación de Baides cargando en dos furgonetas tramos de rail que previamente habían cortado con un soplete de oxicorte.

Pocas horas después, tras haber sido investigados por un presunto delito de hurto y haber quedado en libertad, los mismos individuos regresaron al lugar para cargar el resto del material troceado. Fueron detectados mientras circulaban por la carretera GU-149, procediéndose en esta ocasión a su detención y puesta a disposición de la autoridad judicial.



Días más tarde, los mismos miembros del clan fueron nuevamente identificados por los agentes los pasados días 7 y 8 de agosto cuando transportaban distinto material ferroviario.

Los tramos de rail cortados.

El pasado 7 de agosto, dos de ellos fueron interceptados a la altura del kilómetro 75 de la A-2 cuando circulaban en una furgoneta con un evidente exceso de peso, en la que transportaban tramos de rail ferroviario.

Al día siguiente, otros tres miembros del clan fueron parados a la altura del kilómetro 80 de la misma autovía. En esta ocasión transportaban gran cantidad de material metálico, cable acerado, aisladores y piezas estructurales, todos ellos elementos destinados a la sustentación de la catenaria y pertenecientes a la infraestructura ferroviaria que presumiblemente sustrajeron en la estación de Medinaceli (Soria).

Estas intervenciones han sido llevadas a cabo por agentes del Servicio de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Sigüenza, Torija, Hita y Humanes.