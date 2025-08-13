Terreno arrasado por el fuego en Calera y Chozas (Toledo). Foto: Plan Infocam.

Sucesos

Ocho incendios forestales activos en Castilla-La Mancha: preocupa el de Aldea del Rey

La comunidad está siendo una de las más afectadas por el fuego en las últimas horas. 

La oleada de incendios forestales que está azotando a España en las últimas horas ha dejado ya miles de hectáreas calcinadas y dos muertos: un vecino de Tres Cantos (Madrid) y un voluntario en León (Castilla y León). Castilla-La Mancha está siendo una de las comunidades más afectadas con ocho fuegos activos, uno de ellos de Nivel 1 en Aldea del Rey (Ciudad Real). 

El más grave se declaró el lunes en Navalmoralejo (Toledo), obligando a evacuar a un centenar de vecinos y a confinar a los municipios de La Estrella (Toledo) y Villar del Pedroso (Cáceres). Ya ha arrasado más de 3.000 hectáreas entre Castilla-La Mancha y Extremadura, la mayoría en la provincia de Cáceres.

Tras normalizarse la situación en los pueblos afectados y reabrir el tráfico en las tres carreteras que se habían cortado -TO-1197, EX-387 y CM-4100-, los bomberos todavía trabajan para controlar las llamas.

Incendio en Navalmoralejo (Toledo).

En el operativo han participado efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 89 medios del Infocam, 20 de ellos aéreos, y 432 personas. Su expansión a Extremadura obligó a desplegar el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) unificado de Castilla-La Mancha y Extremadura.

Calera y Chozas

El otro incendio que más ha preocupado en la comunidad ha sido el de la pedanía de Alberche del Caudillo, perteneciente a la localidad toledana de Calera y Chozas. Su evolución favorable ha permitido a primera hora de este miércoles levantar el confinamiento de los casi 5.000 vecinos del municipio.

El fuego ya ha arrasado más de 1.000 hectáreas y ha afectado a varias instalaciones ganaderas, pero ya ha sido perimetrado y los bomberos trabajan en su control.

Tras pasar toda la noche en Nivel 2, ya ha bajado a Nivel 0 y se han reabierto la CM-4101 y la CM-4130. Asimismo, la circulación ferroviaria en el tramo entre Talavera de la Reina y Oropesa (Toledo) de la línea Madrid-Cáceres ya funciona con normalidad.

En su extinción han trabajado 35 medios, tres de ellos aéreos, y 147 personas.

Aldea del Rey

Junto al Castillo de Calatrava la Nueva, en el término municipal de Aldea del Rey (Ciudad Real) se ha originado otro incendio a las 14.05 horas de la tarde de este miércoles. Detectado por un vigilante fijo, se ha declarado de Nivel 1 debido al corte de la carretera CR-504 y por la posible afección a bienes de naturaleza no forestal.

En la extinción de las llamas ya han participado un total de 22 medios, siete de ellos aéreos, y 90 personas.

Cañete

Otro fuego forestal que continúa sin controlar es de Cañete (Cuenca). Declarado a las 14.41 horas de este miércoles, ha sido detectado por un vigilante fijo.

En su extinción ya han participado ocho medios, dos de ellos aéreos, y 54 personas.

Incendios controlados

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales del Plan Infocam, se mantienen activos cuatro incendios más declarados en las últimas horas, aunque ya han sido controlados y los bomberos trabajan en su extinción total.

Se encuentran en Hellín (Albacete), Viso del Marqués (Ciudad Real), La Huerce (Guadalajara) y Navamorcuende (Cuenca).