Ocho incendios forestales activos en Castilla-La Mancha: preocupa el de Aldea del Rey

La oleada de incendios forestales que está azotando a España en las últimas horas ha dejado ya miles de hectáreas calcinadas y dos muertos: un vecino de Tres Cantos (Madrid) y un voluntario en León (Castilla y León). Castilla-La Mancha está siendo una de las comunidades más afectadas con ocho fuegos activos, uno de ellos de Nivel 1 en Aldea del Rey (Ciudad Real).

El más grave se declaró el lunes en Navalmoralejo (Toledo), obligando a evacuar a un centenar de vecinos y a confinar a los municipios de La Estrella (Toledo) y Villar del Pedroso (Cáceres). Ya ha arrasado más de 3.000 hectáreas entre Castilla-La Mancha y Extremadura, la mayoría en la provincia de Cáceres.

Tras normalizarse la situación en los pueblos afectados y reabrir el tráfico en las tres carreteras que se habían cortado -TO-1197, EX-387 y CM-4100-, los bomberos todavía trabajan para controlar las llamas.

En el operativo han participado efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 89 medios del Infocam, 20 de ellos aéreos, y 432 personas. Su expansión a Extremadura obligó a desplegar el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) unificado de Castilla-La Mancha y Extremadura.

Calera y Chozas

El otro incendio que más ha preocupado en la comunidad ha sido el de la pedanía de Alberche del Caudillo, perteneciente a la localidad toledana de Calera y Chozas. Su evolución favorable ha permitido a primera hora de este miércoles levantar el confinamiento de los casi 5.000 vecinos del municipio.

El fuego ya ha arrasado más de 1.000 hectáreas y ha afectado a varias instalaciones ganaderas, pero ya ha sido perimetrado y los bomberos trabajan en su control.

Tras pasar toda la noche en Nivel 2, ya ha bajado a Nivel 0 y se han reabierto la CM-4101 y la CM-4130. Asimismo, la circulación ferroviaria en el tramo entre Talavera de la Reina y Oropesa (Toledo) de la línea Madrid-Cáceres ya funciona con normalidad.

En su extinción han trabajado 35 medios, tres de ellos aéreos, y 147 personas.

Aldea del Rey

Junto al Castillo de Calatrava la Nueva, en el término municipal de Aldea del Rey (Ciudad Real) se ha originado otro incendio a las 14.05 horas de la tarde de este miércoles. Detectado por un vigilante fijo, se ha declarado de Nivel 1 debido al corte de la carretera CR-504 y por la posible afección a bienes de naturaleza no forestal.

🔥 ACTIVO #IFCalzadadeCalatrava en #CiudadReal, en Situación Operativa Nivel 1⃣ por afección a bienes de naturaleza no forestal y corte de carretera CR-504. En la zona, #INFOCAM de @gobjccm con:



🚁 4 medios aéreos

🚚 8 medios terrestres

👥 44 efectivos #BBFF #AAMM



Contra los… pic.twitter.com/tZUlPL9uTT — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) August 13, 2025

En la extinción de las llamas ya han participado un total de 22 medios, siete de ellos aéreos, y 90 personas.

Cañete

Otro fuego forestal que continúa sin controlar es de Cañete (Cuenca). Declarado a las 14.41 horas de este miércoles, ha sido detectado por un vigilante fijo.

En su extinción ya han participado ocho medios, dos de ellos aéreos, y 54 personas.

Incendios controlados

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales del Plan Infocam, se mantienen activos cuatro incendios más declarados en las últimas horas, aunque ya han sido controlados y los bomberos trabajan en su extinción total.

Se encuentran en Hellín (Albacete), Viso del Marqués (Ciudad Real), La Huerce (Guadalajara) y Navamorcuende (Cuenca).