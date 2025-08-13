El incendio de Calera y Chozas (Toledo) sigue en nivel 2, pero se levanta el confinamiento de los casi 5.000 vecinos

Trabajadores de Infocam trabajando durante la noche en el incendio de Calera y Chozas (Toledo). Infocam

La evolución del incendio forestal declarado este martes por la tarde en la pedanía de Alberche del Caudillo, perteneciente a la localidad toledana de Calera y Chozas, ha permitido a primera hora de este miércoles levantar el confinamiento de los casi 5.000 vecinos del municipio.

El fuego, sin embargo, permanece en nivel 2 de peligrosidad debido a la posible afección a bienes de naturaleza no forestal, según ha informado el Plan de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam).

También se ha reabierto la carretera CM-4101, aunque permanece cortada la CM-4130.

Igualmente, la circulación ferroviaria en el tramo entre Talavera de la Reina y Oropesa (Toledo) de la línea Madrid-Cáceres ha quedado interrumpida.

Así lo ha indicado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, donde han informado que "se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros".

Un total de nueve medios terrestres y 40 efectivos se encuentran trabajando a primera hora de este miércoles en la extinción de las llamas.

Zona de arbolado

El fuego se originó en una zona de arbolado cercana a una finca de ganado a las 18:15 horas del pasado martes.

Minutos después de la una de la madrugada y "a causa del humo denso", la dirección de INFOCAM decretó el confinamiento de los casi 5.000 vecinos de Calera y Chozas.

A todos ellos, se les pidió que evitasen salidas al exterior, que cerraran las puertas y ventanas de sus viviendas y que taparan las rendijas con paños húmedos. Además de desconectar los aparatos de climatización en caso de notar olor a humo.