Herido un hombre de 66 años durante el incendio de su vivienda en un pueblo de Cuenca

Un hombre de 66 años ha resultado herido a consecuencia de un incendio originado este lunes en una vivienda unifamiliar de la localidad conquense de Valdemoro-Sierra. La víctima ha sido trasladada en un helicóptero sanitario hasta el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca capital.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 10.57 horas de la mañana en la calle Vaquerizas del municipio.

El varón ha sido atendido en primer lugar en el lugar por un médico de urgencias, pero después ha precisado el traslado al centro hospitalario.

El fuego ha afectado solo a la primera planta del inmueble y ha sido sofocado por los bomberos del parque municipal de Cuenca.

Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Guardia Civil y una ambulancia.