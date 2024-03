Un escape de monóxido de carbono, posible causa de la muerte de cuatro personas en Toledo

Un escape por monóxido de carbono es la posible causa que podría estar detrás de la muerte de las cuatro personas halladas muertas en la noche de este lunes en una vivienda del Casco Histórico de Toledo.

Así se desprende las primeras conclusiones que ha obtenido la Policía Científica del análisis realizado en el número 13 de la Cuesta de Santa Leocadia. En este punto, sobre las 21:00 horas, bomberos y policía accedían a la vivienda y encontraban los cadáveres de tres hombres y una mujer repartidos en tres habitaciones. Dos se encontraban en un mismo habitáculo y los otros dos en sendas estancias de un inmueble que estaba alquilado por habitaciones.

En esa primera inspección ocular no se apreciaba desorden alguno ni signos de violencia en los cuerpos de las cuatro víctimas.

Levantamiento de los cadáveres aparecidos en Toledo

De los cuatro fallecidos, el cadáver de la mujer, que según la agencia Europa Press podría tener en torno a 60 años, presentaba un estado de descomposición mayor que el de las otras tres víctimas. Fuentes conocedoras del caso, han apuntado a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM que podría deberse a circunstancias fisiológicas o a su ubicación dentro de la vivienda.

La voz de alarma la daba un conocido de una de las víctimas. Desde la Delegación del Gobierno han confirmado que esta persona alertó a los servicios de emergencia al no poder contactar con él desde el pasado viernes. Por otra parte, los vecinos también habían avisado a los bomberos por el mal olor que salía de la vivienda, informa EFE.

Esta persona ha concedido una entrevista a Radio Castilla-La Mancha en la que confirmaba que no sabía nada de uno de los fallecidos, compañero de trabajo, desde la tarde del pasado viernes.

"Hasta hoy no tenía señales y esto no es normal, no es habitual. He hablado con un amigo nuestro común y le he dicho que vaya a la casa, porque yo vivo en Mazarambroz -un pueblo de la provincia de Toledo-. Ha venido y me ha dicho que no contestaba nadie. Nos hemos encontrado, hemos hecho la denuncia a la Policía y hemos venido otra vez aquí", ha relatado.

Los cuerpos están sin identificar

Hasta el lugar de los hechos se acercaba el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, quien aseguraba estar "consternado" por la "noticia tan dolorosa que hemos sufrido en la ciudad de Toledo".

El regidor municipal explicaba que las víctimas no habían sido identificadas "de momento" y pedía "dejar trabajar a los profesionales" al cargo de la investigación "para saber los hechos que han acontecido para tener un desenlace como el que hemos conocido".

Sobre la posible causa del macabro suceso, apuntaba que "es pronto" para ofrecer datos más concretos, aunque este periódico ha podido conocer de fuentes cercanas a la investigación que la principal línea de investigación apunta a la intoxicación por monóxido de carbono.

En torno a las 0:30 horas, se llevaba a cabo el levantamiento del último cadáveres. Los cuatro cuerpos han sido trasladados en coches fúnebres para que se les sea practicada una autopsia que determinará la hora y el motivo de los fallecimientos.

Los agentes de Policía Científica de la Policía Nacional ha mantenido el cordón policial más allá de este levantamiento para proseguir con el análisis de la escena del crimen.