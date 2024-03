Hallados cuatro cadáveres en una vivienda del Casco Histórico de Toledo

Cuatro personas han sido halladas sin vida este martes en torno a las 21.00 horas de la noche en el interior de una vivienda del Casco Histórico de Toledo.

Según ha confirmado la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha a este periódico, los cadáveres corresponden a tres hombres y una mujer. Dos de ellos se encontraban en la misma habitación y los otros dos en sendas estancias diferenciadas.

En la vivienda, ubicada en la céntrica Cuesta de Santa Leocadia de la capital toledana, siguen en estos momentos agentes de la Policía Nacional investigando las circunstancias que rodean al macabro hallazgo, que todavía no han trascendido. Lo que sí se sabe es que en el domicilio no se ha apreciado un desorden aparente.

Hallan cuatro cadáveres en el interior de una vivienda de Toledo

Fuentes conocedoras del caso han explicado a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM de que al menos el cuerpo de la mujer se encontraba en avanzado estado de composición. La fallecida, según Europa Press, tendría en torno a 60 años. La Agencia EFE, por su parte, ha publicado citando fuentes vecinales que otro de los fallecidos tiene 63 años.

Desde la Delegación del Gobierno se ha informado de que el descubrimiento de los cuatro cadáveres se ha producido este martes después de una persona cercana a uno o varios de los fallecidos haya alertado a los servicios de emergencia de que desde el pasado viernes no podía contactar con él o con ellos.

Según EFE, el mal olor también había alertado a los vecinos, que avisaron a los bomberos.

Integrantes de la Policía Científica y médicos forenses han accedido a la vivienda se espera que su trabajo en el interior de la misma se prolongue durante bastante tiempo porque serán especialmente meticulosos para tratar de aportar luz a este caso que ha conmocionado a la ciudad.

En el lugar se encuentran también agentes de la Policía Local, bomberos del Ayuntamiento de Toledo y los servicios funerarios.

Apoyo del alcalde

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha acudido a la zona para mostrar personalmente su consternación por lo sucedido y su apoyo a los servicios de emergencias, tanto policiales como sanitarios, por la labor que están desempeñando para esclarecer los hechos, han asegurado fuentes del Ayuntamiento a este periódico.

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, tiene previsto ofrecer este miércoles una rueda de prensa para aportar más información.

Radio Castilla-La Mancha, medio que ha adelantado la noticia, ha entrevistado a la persona que ha denunciado ante la Policía que no podía contactar con uno de los fallecidos, compañero de trabajo, desde el pasado viernes por la tarde.

"Hasta hoy no tenía señales y esto no es normal, no es habitual. He hablado con un amigo nuestro común y le he dicho que vaya a la casa, porque yo vivo en Mazarambroz -un pueblo de la provincia de Toledo-. Ha venido y me ha dicho que no contestaba nadie. Nos hemos encontrado, hemos hecho la denuncia a la Policía y hemos venido otra vez aquí", ha relatado.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.