Detienen a una vecina de Albacete por comprar móviles de alta gama con los datos de otra mujer

Una mujer de Albacete ha sido detenida por la Policía Nacional acusada de estafa por contratar una línea telefónica y comprar cuatro móviles utilizando los datos de una vecina de Palma, que denunció la usurpación de su identidad.

Según ha informado la Jefatura Superior de las Islas Baleares, la víctima denunció que le habían llegado facturas de una compañía telefónica de la que no era clienta, que le reclamaba el pago de servicios que no había contratado, además de cuatro terminales de alta gama que no había comprado.

Los investigadores descubrieron que la beneficiaria de los servicios era una mujer de Albacete, por lo que procedieron a su detención.

Un comercial implicado

Durante su declaración, explicó que un comercial contactó con ella para que se diera de alta en su compañía. Cuando le explicó que no podía porque figuraba como deudora en ficheros de morosos, el propio vendedor le ofreció hacerle el contrato con los datos de otra clienta.

Cabe destacar que este hombre también ha sido localizado para confirmar su implicación en la estafa.

Asimismo, se ha tomado declaración al técnico que realizó la instalación de la línea telefónica en la vivienda de la detenida en Albacete, un hombre que había sido identificado meses antes como autor de un delito de falsificación documental similar.

