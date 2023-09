Alerta en Toledo por varias estafas a mayores: la Policía reconoce dos casos en el Polígono

La existencia de un grupo de estafadores en la ciudad de Toledo que estaría robando por distintos métodos a algunas personas mayores, sobre todo en el barrio del Polígono, ha generado un enorme revuelo entre muchos toledanos ante la posibilidad de que los delincuentes extiendan su radio de actuación o intensifiquen sus fechorías.

De momento sólo se han presentado dos denuncias ante la Policía Nacional en la capital de Castilla-La Mancha, pero no se descarta que pueda haber más casos. Los dos casos de los que se tiene constancia ocurrieron este martes en el barrio del Polígono y las víctimas fueron dos mujeres de edad avanzada.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM que se están investigando los hechos y que, por el momento, no existe ninguna confirmación oficial sobre los detalles concretos de lo sucedido. Ambas mujeres podrían haber sido víctimas de las conocidas estafas del tocomocho o el timo de la estampita, aunque, según las fuentes policiales, de momento los hechos no están probados.

Audios de alerta

Sí está confirmado que las víctimas son mujeres mayores en ambos casos y que la Policía baraja la hipótesis de que se trata de los mismos autores. Los hechos ocurrieron en las dos estafas en el Polígono entre las 11,30 y las 13 horas de la mañana de este martes, sin que existe de momento más información confirmada al respecto.

En todo caso, la alarma ha cundido entre los ciudadanos debido a la sospecha de que existen entre "cinco y seis" casos recientes en distintos barrios de la ciudad, como el propio Polígono y Santa Bárbara. Se están difundiendo a gran velocidad por WhatsApp dos audios de personas de Toledo que denuncian sendas estafas mediante el uso de spray de burundanga, u otro tipo de sustancia de anulación de la voluntad, de las que habrían sido víctimas otras dos personas mayores a las que habrían robado todo o parte de su dinero de la cartilla del banco.

La Policía conoce estos audios pero no confirma los casos porque no existen denuncias al respecto, salvo las dos citadas, aunque eso no ha impedido el enorme revuelo que existe en la ciudad. Podría tratarse de una banda organizada que habría empezado a actuar en Toledo capital, un extremo que la Policía Nacional mantiene en investigación y que por ahora no puede confirmar.

En todo caso, la Policía anima a la colaboración ciudadana y a denunciar todos los casos que se produzcan.

Sigue los temas que te interesan