Cuidado si te llega esta amenaza al móvil: le ha pasado a un periodista de Castilla-La Mancha

Cada vez son más comunes las estafas a través de internet, ya sea por WhatsApp, por SMS o por correo electrónico. La imaginación de los ciberdelincuentes no tiene límites y, con el ajetreo del día a día, es muy fácil caer en sus trampas. Así que mucho cuidado si recibes un mensaje con esta amenaza en tu móvil, ya que se trata de un nuevo timo que está circulando por Castilla-La Mancha.

A través de la red social 'X' (anteriormente Twitter), el periodista talaverano Javier Alonso ha denunciado este martes que ha recibido un SMS en el que le informan que hay "un asunto grave" que debe resolver de inmediato. En el caso de no hacerlo, el remitente asegura que se verá "obligado" a visitar su domicilio.

"Javier, Rafael aquí, el encargado de seguridad en tu área. Hay un asunto grave que debes resolver de inmediato. Si no lo haces, podríamos involucrar a tu familia en la situación. Contáctanos por WhatsApp al número 697704369. Si no lo haces, nos veremos obligados a visitar tu domicilio", aseguran en el mensaje, publicado por el periodista junto a una mención a la Policía Nacional.

Alonso ha explicado a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM, que nunca contesta a estos mensajes, tanto si piden llamar como entrar en algún enlace, porque "detrás de ellos solo hay intentos de estafa".

"He buscado en Google y he visto que no soy al único que se lo han mandado. Mi aviso a la Policía es más una denuncia por esta estafa que por sentir una amenaza", ha señalado.

Cómo evitar el phishing

El phishing, como se conoce a este tipo de estafas, es una técnica de engaño que utilizan los piratas informáticos para robar nuestros datos personales y bancarios a través de internet. Para evitarlo, la Organización de Consumidores y Usuarios aconseja lo siguiente:

- Comprobar que el nombre del remitente es conocido y que el número de teléfono o la dirección de correo electrónico son legítimos.

- Desconfiar cuando se use un lenguaje con errores de ortografía, concordancia o redacción. Estos ciberdelincuentes suelen usar traductores automáticos.

- Pasar el ratón por encima de cualquier enlace o link que contenga el email. Normalmente aparecerá en una pequeña ventanita la dirección URL "real" a la que dirige ese link. Si no coincide con la que aparece en el email o usted cree que no se corresponde con la del sitio que reprenseta, probablemente se trate de phishing.

- Si el contenido del mensaje te parece sospechoso, probablemente lo sea. Si se reciben mensajes amenazantes, se aconseja revisarlos dos veces antes de actuar.

Sigue los temas que te interesan