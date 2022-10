Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre que salió a buscar setas en Cuenca

El hombre desaparecido este martes en la provincia de Cuenca mientras buscaba setas ha sido encontrado muerto este miércoles por la mañana en la pedanía de Casillas de Ranera, perteneciente al municipio de Talayuelas.

El fallecido, de 72 años de edad, salió al campo y no regresó a casa, por lo que se activó un dispositivo de búsqueda pasadas las ocho de la tarde, aunque se suspendió sobre las diez y media de la noche por falta de visibilidad, tal y como han informado desde el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha a la agencia de noticias Europa Press.

Esta mañana se iban a incorporar unidades especializadas para continuar con la búsqueda, pero no ha sido necesario debido a que sobre las ocho de la mañana el hombre ha sido hallado sin vida en una zona de difícil acceso.

En el dipositivo han participado la Guardia Civil, agentes medioambientales, Protección Civil de Minglanilla y Talayuelas. Además, los bomberos se están encargando de rescatar el cadáver.

Por el momento se desconocen las causas de la muerte.

Consejos

La recolección de setas es una actividad ligada al otoño en amplias zonas de Castilla-La Mancha, por lo que las autoridades cada año recuerdan una serie de consejos para evitar percances.

Entre ellos, no esperar a que se haga de noche para pedir auxilio a los cuerpos de emergencias en caso de encontrarse perdidos en el campo. Una vez que se tenga la certeza de que no se sabe volver a un punto de referencia conocido o al punto donde se ha estacionado el vehículo "no se debe dudar en llamar al 112 y dar toda la información posible.

