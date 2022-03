El padre de Sonseca (Toledo) acusado de pegar a dos docentes: "He hecho lo que tenía que hacer"

El padre de una alumna del Instituto de Educación Secundaria 'La Sisla' de Sonseca (Toledo) que el pasado martes presuntamente pegó patadas y puñetazos a varios docentes tras una reunión mantenida con los mismos en el centro educativo ha ofrecido su versión de los hechos al programa 'Ya son las ocho' de Telecinco, donde ha negado que agrediese a nadie más que al educador social del centro educativo, al que acusa de amenazar e insultar a su hija.

Lo ha hecho este miércoles nada más abandonar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la localidad toledana de Orgaz, donde ha comparecido después de pasar la noche en el calabozo tras ser detenido por la Guardia Civil en su propio domicilio momentos después del incidente.

Se le imputan de manera provisional dos delitos de atentado contra funcionario público en el ejercicio de sus funciones y otros dos delitos de atentado contra agente de la autoridad (puesto que así están reconocidos legalmente los profesores), por lo que el juez ha decretado para el acusado libertad provisional y medidas cautelares como la prohibición de comunicación y de acercamiento a menos de 500 metros de los perjudicados y la imposibilidad de acercarse al centro educativo a una distancia inferior a 100 metros durante el horario lectivo.

"He hecho lo que debía"

"Uno ha hecho lo que tenía que hacer por su hija, y ya está. Es lo único que puedo decir", ha asegurado el padre de la alumna a una reportera del programa de Telecinco, donde la imagen de su rostro ha aparecido difuminada para preservar el anonimato.

El supuesto agresor, además, ha negado ante la cámara que, tal y como se le acusa, agrediese a otra docente además de a Fran, el educador social del instituto. "Están diciendo que he agredido a otra profesora y es mentira. Solo he tenido unas palabras con un profesor, y ya está. La cosa se calentó y nada más. Al profesor le empujo y nada más", ha señalado, una versión que contradice la de varios testigos de la agresión, que hablan de numerosas patadas y puñetazos en el rostro del educador del IES 'La Sisla' de Sonseca, además de otra serie de golpes que habría recibido una segunda profesional que intervino para tratar de detenerle.

Preguntado por el motivo de su violenta reacción, el padre de la alumna ha señalado: "Le empujo porque amenazó a mi hija. Me la insulta llamándola tonta, pero eso es algo que no se dice. Y lo peor es cuando le dice que se va a enterar. Entonces yo quiero saber en qué consiste eso de que se va a enterar". Sin embargo, aunque asegura estar "totalmente" arrepentido de su actitud porque "no son los medios", ha añadido que "también habría que mirar e investigar otras cosas".

Supuesto acoso

En la misma línea, la madre de la alumna de 1º de la ESO y mujer del supuesto agresor también ha atendido al programa 'Ya son las ocho', en su caso de espaldas a la cámara, para denunciar que "la niña está recibiendo acoso por parte del colegio, de los profesores, de Fran, de la educadora y de la jefa de estudios, que la insultan".

Ha explicado también que tanto ella como su marido llegaron al instituto convocados por los profesores para mantener una reunión relacionada con una supuesta actitud conflictiva de su hija. "La acusaban de querer pegar a una niña, cuando era al revés. Le tienen manía", ha señalado la madre, que ha explicado: "Fuimos allí y ver a la niña en una situación ansiosa, llorando y diciendo que siempre era ella, su padre en un impulso pegó a Fran, solamente a Fran. A nadie más. Le dio dos bofetadas y nos fuimos".

Unas palabras que reconocen algo más que el simple empujón del que habla el supuesto agresor, que según ha informado desde el plató uno de los periodistas de 'Ya son las ocho', citando fuentes policiales, tiene "antecedentes por un delito contra el patrimonio".

