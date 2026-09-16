Nuevo capítulo violento en un centro de salud de Tomelloso: un reincidente amenaza al personal de seguridad

Nuevo capítulo de violencia en un centro sanitario de Castilla-La Mancha. En esta ocasión, un paciente reincidente ha proferido amenazas al personal del Centro de Salud II de Tomelloso.

Esta situación ha sido denunciada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha reiterado al Sescam la "adopción urgente" de medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores.

Según explican en un comunicado, durante la jornada de este martes, esta persona accedió al centro de salud solicitando ser atendido por un facultativo para que le fuesen expedidas unas recetas para un familiar.

Cuando los trabajadores advirtieron que era objeto de aplicación del Plan Perseo del Sescam (iniciativa de para prevenir, proteger y combatir la violencia física o verbal en los centros sanitarios) por haber cometido actos violentos con anterioridad, le comunicaron que cursarían un aviso a domicilio para valorar el estado de salud del paciente titular.

En ese momento, el hombre mostró una "actitud desafiante" y se dirigió hacia la salida del centro amenazando explícitamente al vigilante de seguridad. Ya en la entrada del centro se desencadenó una situación de alta tensión, llegando el sujeto a "forcejear con su bicicleta contra el vigilante de seguridad, aumentando la espiral de crispación," motivo por el cual fuera solicitada la presencia urgente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, explica la central sindical.

CSIF ha reiterado que los profesionales del centro de salud están expuestos a "reiterados episodios de amenazas, intimidaciones y situaciones de violencia".

Goteo de casos

Entre otros incidentes, recuerdan que el 22 de julio otra facultativa sufrió graves amenazas e intimidación al denegar una baja médica y el 27 de agosto se activó el botón del pánico ante el mismo paciente que realizó la agresión de esta semana.

A ellos se unen capítulos anteriores como el registrado 20 de noviembre de 2025 por amenazas o el del 1 de diciembre de 2025, cuando un paciente conflictivo agredió a una administrativa.

Alberto Rosales, delegado de CSIF Sanidad Ciudad Real, ha advertido que "el Sescam no puede mirar hacia otro lado" y por ello han "solicitado formalmente en varias ocasiones a la Gerencia de Tomelloso que aclare las actuaciones realizadas, pero seguimos obteniendo silencio".

"Reclamamos la convocatoria urgente del Comité de Seguridad y Salud del Área de Tomelloso para adoptar medidas ante pacientes que tienen atemorizados a los trabajadores de este centro de salud”, ha sentenciado.