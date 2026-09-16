Castilla-La Mancha destina 1,35 millones en una novedosa tecnología para mejorar el diagnóstico del cáncer de mama

El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará 1,35 millones de euros a la renovación de las mesas de biopsia de mama de los hospitales de Ciudad Real, Guadalajara y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Albacete. Una cuantía que supondrá la incorporación de tres equipos de última generación para mejorar el diagnóstico del cáncer de mama.

Así lo ha explicado la portavoz del Gobierno autonómico, Esther Padilla, tras el Consejo de Gobierno de este miércoles, que ha autorizado la adquisición de estos nuevos equipos para sustituir a los actuales.

Padilla ha afirmado que las nuevas mesas incorporarán tomosíntesis e imagen tridimensional, una tecnología que permite obtener imágenes desde diferentes ángulos y reconstruir el tejido mamario por capas.

Así, los profesionales pueden localizar con precisión lesiones de tamaño milimétrico, incluidas algunas que pueden quedar ocultas por la superposición de tejidos en una mamografía convencional. Y se reducirá la exposición de las pacientes a la radiación.

El contrato incluye el suministro, la instalación y la puesta en funcionamiento de las tres mesas de biopsia, además de su mantenimiento durante tres años una vez finalizada la garantía, con posibilidad de prórroga durante otros dos años.

Detección precoz

La actuación se enmarca en el proceso de renovación tecnológica que la Junta está desarrollando en el ámbito del diagnóstico del cáncer de mama. Desde 2025 se han destinado 2,2 millones de euros a este objetivo, una cifra que, con los 1,35 millones aprobados esta semana, eleva por encima de los 3,5 millones la inversión.

Padilla también ha recordado que el Gobierno autonómico trabaja en el nuevo Plan Regional contra el Cáncer 2026-2030, con la vista puesta en reforzar las políticas de prevención, detección precoz, diagnóstico y atención integral frente a esta enfermedad.

El proceso de participación concluyó el pasado 9 de septiembre y desde el día 10 y hasta el próximo 31 de octubre se desarrolla la denominada fase de retorno, en la que se analizan las aportaciones recibidas.

Investigación

Por último, en materia de investigación, Padilla ha destacado que Castilla-La Mancha participa en proyectos como 'Mamoscreen', liderado por el Servicio de Radiología del Hospital Universitario de Toledo.

Esta iniciativa permitirá evaluar a 10.000 mujeres en edad de cribado mediante una nueva tecnología con la que se pretende seguir mejorando la capacidad de detección del cáncer de mama.

A ella se suma 'MamoRisk', un estudio en el que participarán otras 10.000 mujeres de 14 comunidades autónomas, para avanzar hacia una predicción personalizada del riesgo de desarrollar cáncer de mama.