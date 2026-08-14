Sanidad transmite "tranquilidad" por el caso de hantavirus en Cuenca: el paciente sigue sin síntomas

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha trasladado un mensaje de "tranquilidad y serenidad" ante la situación de una persona residente en San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca) que permanece en aislamiento domiciliario tras ser identificada como contacto de un caso de hantavirus detectado en Francia.

El director general de Salud Pública, Joaquín Torres, ha informado de que esta persona no presenta ningún síntoma compatible con la infección y que las primeras pruebas de laboratorio realizadas han resultado negativas. No obstante, Sanidad mantiene las medidas preventivas y continúa realizando nuevos análisis para confirmar que no ha contraído la enfermedad.

La persona permanece aislada en su domicilio como medida de precaución y bajo vigilancia sanitaria, dentro del dispositivo activado por las autoridades españolas tras conocerse el caso detectado en Francia y comenzar la identificación de las personas que habían mantenido contacto estrecho con el afectado.

Torres ha explicado que el contacto se encuentra próximo a cumplir los 28 días del periodo de incubación contemplado para esta infección. "Tenemos que tomar medidas de prevención para ver que en el periodo de incubación que ocurre con esta infección, que son de 28 días y está a punto de cumplir, no vaya a desarrollar ningún síntoma y tenga la infección", ha señalado.

El aislamiento se mantendrá hasta los 42 días

El responsable de Salud Pública ha insistido en que el objetivo es confirmar que se trata de una persona sana y sin síntomas, que únicamente coincidió durante un viaje en avión con otra persona que había contraído el hantavirus.

Las muestras que se han analizado hasta ahora fueron tomadas el pasado 12 de agosto, siguiendo las directrices de la Dirección General de Salud Pública y con la colaboración de profesionales de la Gerencia del Área Integrada de Cuenca y de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario.

Aunque las primeras pruebas han dado negativo, Sanidad continuará realizando nuevos controles. La intención es disponer de la máxima seguridad posible antes de levantar completamente las medidas de vigilancia.

El aislamiento domiciliario no finalizará inmediatamente cuando se alcancen los 28 días. Según ha explicado Torres, la persona permanecerá en seguimiento hasta completar los 42 días, aunque a partir del día 28 las medidas serán más flexibles si continúa sin síntomas y los controles mantienen resultados negativos.

"Cuando cumpla los 28 días, que es dentro de poco, pueda seguir el aislamiento hasta los 42 días pero con medidas más flexibles y sin ningún problema", ha detallado el director general de Salud Pública.

Sanidad pretende así mantener una vigilancia preventiva sobre el contacto mientras se completa el periodo establecido, pese a que hasta ahora no existen indicios de que la persona haya desarrollado la infección.

Un contacto identificado tras un caso en Francia

El caso de San Lorenzo de la Parrilla forma parte del dispositivo de vigilancia puesto en marcha por las autoridades sanitarias españolas después de conocerse un caso de hantavirus en Francia y comenzar el rastreo de las personas que habían mantenido contacto estrecho con el afectado.

La información publicada este jueves ya apuntaba a que las pruebas microbiológicas realizadas a la persona residente en el municipio conquense habían resultado negativas y que continuaba asintomática y en aislamiento domiciliario. Las muestras habían sido tomadas el 12 de agosto siguiendo el protocolo establecido por las autoridades sanitarias. (EL ESPAÑOL)

Desde Sanidad se insiste ahora en que la situación se mantiene bajo control y con carácter preventivo, sin que el contacto identificado presente síntomas de enfermedad.

El Ministerio de Sanidad mantiene, además, un dispositivo de vigilancia sobre los contactos identificados en distintas comunidades autónomas a raíz del caso detectado en Francia. Este tipo de seguimiento permite controlar la posible aparición de síntomas y actuar de forma temprana si fuera necesario.

Qué es el hantavirus

Los hantavirus son un grupo de virus que pueden causar diferentes enfermedades en las personas. Algunas variantes pueden provocar cuadros de mayor gravedad, aunque la situación concreta de la persona aislada en Cuenca no implica que padezca la enfermedad, dado que permanece asintomática y sus primeras pruebas han resultado negativas.

Las autoridades sanitarias mantienen las medidas de vigilancia precisamente para detectar de forma precoz cualquier posible signo de infección. En este caso, la persona fue identificada como contacto por su coincidencia en un vuelo con el afectado en Francia, no por presentar síntomas.

Por el momento, por tanto, no hay confirmación de infección en el vecino de San Lorenzo de la Parrilla. Sanidad continuará con las pruebas y el seguimiento hasta completar el periodo preventivo establecido.

La Consejería ha querido lanzar así un mensaje de calma mientras se completa el protocolo y ha recalcado que la situación está siendo monitorizada por los servicios sanitarios de Castilla-La Mancha. La persona permanece en su domicilio, sin síntomas y con resultados negativos hasta la fecha, mientras se realizan nuevos controles para confirmar definitivamente que no ha contraído el virus.