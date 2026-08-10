El PP exige al Gobierno de Page una UCI para Tomelloso: "Sus vecinos merecen los mismos servicios sanitarios"

La portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha exigido a Emiliano García-Page que "deje de dar la espalda a los vecinos de Tomelloso" y atienda la petición de dotar al hospital de la localidad de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Hernández ha defendido que "Tomelloso necesita una UCI, la necesitan sus pacientes, la reclaman los profesionales, la reivindica su equipo de Gobierno y la están reclamando los ciudadanos", por lo que ha considerado "incomprensible" que el Ejecutivo autonómico rechace esta demanda.

La representante del PP regional ha recordado que su partido ha llevado esta reivindicación a las Cortes regionales y se ha topado, "una y otra vez", con el rechazo del Ejecutivo autonómico.

"¿Qué ocurre? Que Page lo niega sistemáticamente. Cada vez que el PP plantea en las Cortes la necesidad de que el Hospital de Tomelloso cuente con una UCI, el Gobierno socialista mira hacia otro lado y vuelve a decir que no", ha lamentado.

Según Hernández "esto no es una cuestión de política, es una cuestión de justicia”, ya que los vecinos de Tomelloso y toda su área de influencia "merecen disponer de los mismos servicios sanitarios y de las mismas oportunidades que cualquier otro ciudadano de Castilla-La Mancha".

En este sentido, ha defendido que Tomelloso cuenta con una población y una demarcación suficientes para disponer de una Unidad de Cuidados Intensivos propia y ha reclamado a Page que "abandone las excusas y escuche a los ciudadanos".

Se trata "de una infraestructura sanitaria que puede marcar la diferencia cuando una persona se encuentra en una situación crítica: no podemos asumir como normal que los pacientes que necesitan cuidados intensivos tengan que ser trasladados cuando Tomelloso reclama desde hace años contar con este servicio en su propio hospital", ha señalado.

Por ello, Hernández ha reclamado a Page que "deje de utilizar la sanidad como una cuestión partidista" y actúe con responsabilidad para dotar al Hospital de Tomelloso de los recursos que necesita.