El Sindicato Médico alerta de que el traslado de médicos a las Urgencias de Toledo "compromete la calidad asistencial"

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) ha mostrado su "preocupación" por la situación del servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Toledo y de Talavera de la Reina, donde "la falta de médicos está llevando a las Gerencias a adoptar medidas organizativas que pueden comprometer la calidad asistencial".

Según el sindicato, "la Junta ha intentado justificar la situación diciendo que no hay médicos, pero el problema real no es la inexistencia de profesionales, sino la dificultad para atraer y mantener especialistas en Urgencias debido al deterioro progresivo de sus condiciones laborales, la sobrecarga asistencial y la falta de planificación".

"Nos encontramos ante un problema estructural, no ante una situación puntual del periodo estival. Las vacaciones estivales son previsibles y deben formar parte de la planificación ordinaria. Cuando un servicio entra en crisis cada verano, el problema no es el verano, sino la falta de planificación", ha alertado.

Asimismo, ha lamentado que la respuesta que se está aplicando en los hospitales de Toledo y Talavera consiste en desplazar especialistas de otros servicios y especialidades como Medicina Interna.

Al respecto, CESM ha querido aclarar que "no cuestiona en absoluto la capacidad, formación o compromiso de los especialistas que están siendo llamados a colaborar". Y ha reconocido expresamente su profesionalidad y responsabilidad ante una situación creada por decisiones organizativas ajenas a ellos.

Competencias específicas

Por otro lado, el sindicato ha recordado que la creación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias responde "al reconocimiento de que la atención urgente hospitalaria requiere conocimientos, habilidades y competencias específicas".

"Sustituir de forma estructural a estos especialistas no puede considerarse una solución adecuada ni segura. Cada especialista desplazado a Urgencias deja de realizar, total o parcialmente, la actividad propia de su servicio. Esto puede traducirse en consultas demoradas, pruebas o tratamientos reorganizados, mayor presión sobre otras áreas e incremento de las listas de espera", ha lamentado.

Por ello, desde CESM han considerado que la obligación de cualquier administración sanitaria es "garantizar que la asistencia se presta con los profesionales adecuados, con recursos suficientes y en condiciones que preserven la seguridad de los pacientes y la calidad del acto médico".

Finalmente, han indicado que las secciones sindicales de CESM CLM en Toledo y Talavera de la Reina han presentado las correspondientes denuncias ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, CESM Castilla-La Mancha promoverá "cuantas actuaciones administrativas y judiciales resulten necesarias para exigir las responsabilidades que pudieran derivarse".