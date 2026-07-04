El servicio de Neumología del Hospital de Toledo, premiado por su innovador proceso para diagnosticar tumores torácicos

El servicio de Neumología del Hospital Universitario de Toledo ha obtenido el primer premio a las Mejores Prácticas en Calidad Asistencial durante el 59º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

El galardón reconoce la excelencia del proyecto ONCOVIA-NEUMO, una vía clínica innovadora para el diagnóstico de tumores torácicos, permitiendo transformar la atención a los pacientes mediante un proceso más rápido, preciso y personalizado.

Un modelo que permite que el 85 % de los pacientes completen todo el proceso diagnóstico de forma ambulatoria, lo que contribuye a mejorar su calidad de vida y a optimizar el uso de los recursos sanitarios.

La iniciativa está liderada por el neumólogo Juan Andrés Abad Gómez y desarrollada por un equipo de cuatro especialistas en Neumología y gestión de enfermera especializada. Su objetivo es agilizar el diagnóstico de una de las patologías respiratorias más complejas y graves, reduciendo los tiempos de espera para minimizar la incertidumbre que afrontan los pacientes y sus familias.

Según ha informado la Junta, el éxito del programa ha sido posible "gracias a la alta cualificación técnica y humana de los profesionales de Neumología", que acompañan al paciente durante todo el proceso diagnóstico, garantizando una atención cercana, coordinada y altamente especializada.

Modelo de referencia

Esta vía integra en un único circuito asistencial a los servicios de Neumología, Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Radiología, Anatomía Patológica, Medicina Nuclear y Cirugía Torácica, coordinando todas las actuaciones.

Un elemento clave ha sido la incorporación de una enfermera gestora de casos, responsable de coordinar las pruebas diagnósticas, realizar el seguimiento de los pacientes y facilitar la comunicación con las familias.

Desde su implantación en 2023, la vía clínica ha experimentado un proceso continuo de mejora hasta convertirse en un modelo de referencia por sus resultados asistenciales y organizativos. Entre los principales beneficios destacan la reducción del tiempo medio de diagnóstico, el aumento de los diagnósticos en estadios tempranos y una mayor satisfacción de los pacientes.

Además, "el modelo reduce la variabilidad entre profesionales, mejora la experiencia del paciente y aporta información objetiva para evaluar los resultados y seguir avanzando en la mejora continua de la calidad asistencial".

Este reconocimiento supone un importante respaldo al trabajo desarrollado por los profesionales del servicio de Neumología, dirigido por la doctora Encarnación López Gabaldón. Y pone en valor el compromiso del centro "con la innovación organizativa, la excelencia clínica y la humanización de la asistencia sanitaria".