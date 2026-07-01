El Hospital Universitario de Toledo recurre a médicos de planta y quirófano para reforzar unas Urgencias mermadas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que la Gerencia del Hospital Universitario de Toledo (HUT) ha comenzado a destinar médicos especialistas de planta y de quirófano a Urgencias para cubrir la falta de facultativos durante el periodo estival.

Según ha informado el sindicato en una nota de prensa, la dirección médica del HUT ha comunicado esta misma semana a los distintos servicios hospitalarios que parte de sus facultativos deberán prestar asistencia en Urgencias a partir de este miércoles para paliar la escasez de profesionales.

La organización sindical sostiene que esta medida se ha adoptado "de manera precipitada" y sin informar previamente a la Junta de Personal, incumpliendo, a su juicio, la obligación legal de comunicar las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.

El sindicato considera que esta decisión pone de manifiesto la "improvisación" con la que se ha afrontado la planificación de las vacaciones de verano y evidencia los problemas estructurales que arrastra el servicio.

CSIF recuerda que las Urgencias del Hospital Universitario de Toledo atraviesan una situación de elevada presión asistencial. Como ejemplo, señala que la semana pasada llegó a haber 72 pacientes pendientes de ingreso hospitalario, cinco de ellos con hasta cuatro días de espera, mientras permanecían cerradas 80 camas del centro.

A ello añade que actualmente faltan 11 facultativos en este servicio, una circunstancia que, asegura, se agrava durante el verano por las vacaciones del personal.

Más esperas

CSIF advierte de que trasladar especialistas de otros servicios hospitalarios a Urgencias puede provocar un aumento de los tiempos de espera, incrementar el riesgo de incidencias derivadas de la sobrecarga asistencial y afectar tanto a la actividad programada como a consultas, intervenciones quirúrgicas o seguimientos de pacientes.

Además, alerta del incremento del estrés profesional, del desgaste de las plantillas y de las dificultades para la conciliación y el disfrute de las vacaciones.

La organización subraya que la atención en Urgencias requiere una formación y experiencia específicas para la toma de decisiones rápidas, el manejo simultáneo de patologías muy diversas y el conocimiento de protocolos propios de un servicio sometido a una elevada presión asistencial.

Por ello, considera "inaceptable" que la solución a la falta de médicos pase por recurrir a especialistas de otros servicios que también trabajan, afirma, con plantillas insuficientes.

Residentes que se marchan

CSIF sostiene además que las dificultades para retener profesionales se han visto agravadas porque muchos médicos residentes que han terminado recientemente su formación han rechazado continuar en el Hospital Universitario de Toledo debido a las condiciones laborales y a los contratos "precarios" de corta duración que, según denuncia, se les han ofrecido.

Por último, el sindicato reclama al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) la contratación inmediata de facultativos para reforzar las Urgencias del hospital, la elaboración de un plan de contingencia para el periodo estival, el cese de las medidas organizativas que obligan a especialistas de otros servicios a asumir funciones en Urgencias y el cumplimiento de la obligación legal de informar y negociar con los representantes de los trabajadores cualquier modificación de sus condiciones laborales.