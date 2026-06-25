CSIF reclama al Sescam los planes de contingencia para el verano: "En 2025, se cerraron casi 400 camas"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado la "falta de información y transparencia" que a su juicio está ejerciendo el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), institución a la que acusa de no haber comunicado a los representantes de los trabajadores los planes de contingencia previstos para afrontar el periodo veraniego. En este sentido, ha recordado que "hace un año se cerraron cerca de 400 camas" en toda la red hospitalaria.

CSIF considera que esta situación es "especialmente preocupante" por el contexto actual de la sanidad regional, "marcado por la saturación asistencial, las dificultades para cubrir las plantillas y el incremento de las listas de espera".

En Atención Primaria, ha denunciado que existe dilación en las citaciones, ya que ha advertido de que pueden superar incluso los quince días tanto en asistencia presencial como teleconsulta, a lo que se une el cierre de consultorios y la reducción de horarios de centros de salud a pesar del aumento de la población en determinadas poblaciones.





La Central Sindical ha augurado que esta "falta de capacidad de respuesta" en los centros de salud terminará trasladando una mayor presión a los servicios hospitalarios y a las urgencias, precisamente en una época en la que tradicionalmente se reducen recursos asistenciales.



A este respecto, ha recordado que las Urgencias del Hospital Universitario de Toledo mantuvieron este miércoles 72 pacientes a la espera de ingreso, cinco de ellos con cuatro días esperando una cama.

Cierre de camas

CSIF ha rechazado que el pasado verano se cerraran cerca de 400 camas hospitalarias en toda la red de Castilla-La Mancha y ha mostrado su temor de que vuelvan a adoptarse medidas similares sin que exista una información clara sobre el alcance de los cierres previstos para este año.



Por todo ello, este sindicato ha exigido al Sescam que informe de manera inmediata sobre los planes de contingencia previstos para este verano, garantice la cobertura de las ausencias mediante contrataciones suficientes y adopte las medidas necesarias para evitar que los ciudadanos sufran una merma en la calidad asistencial.