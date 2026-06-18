Los médicos de Castilla-La Mancha volverán a la huelga en otoño si el Ministerio de Sanidad "sigue sin escuchar"

CESM Castilla-La Mancha ha advertido este miércoles de que el conflicto con el Ministerio de Sanidad podría reactivarse en otoño si no se produce un cambio en la negociación del nuevo Estatuto Marco y se atienden las reivindicaciones de la profesión médica y facultativa.

Tras seis semanas de huelga nacional y tres semanas de huelga autonómica, el sindicato insiste en que médicos, facultativos y residentes siguen reclamando "ser escuchados" en un proceso legislativo que, a su juicio, avanza sin un diálogo efectivo con el colectivo.

CESM-CLM critica que el Ministerio de Sanidad continúe la tramitación del nuevo Estatuto Marco sin consenso profesional, pese a la aprobación del inicio del procedimiento parlamentario por parte del Consejo de Ministros el pasado 2 de junio.

El texto procede del acuerdo alcanzado el 26 de enero de 2026 entre el Ministerio y los sindicatos SATSE, UGT, CCOO y CSIF, pero el sindicato médico considera que no responde a las necesidades reales del sistema sanitario.

Modelo con críticas

Entre sus principales críticas, CESM-CLM denuncia que el Estatuto Marco mantiene jornadas que pueden alcanzar las 45 horas semanales en cómputo bimestral, introduce excepciones que podrían superar las 52 horas semanales y no garantiza con claridad los descansos ni la regulación tras las guardias. También advierte de la ausencia de una memoria económica suficiente para su aplicación.

Asimismo, el sindicato considera que el modelo propuesto perpetúa la sobrecarga laboral, la falta de reconocimiento profesional y un sistema de guardias obligatorias sin compensación adecuada, lo que —según afirma— afecta tanto a los profesionales como a la seguridad del paciente.

En el ámbito regional, CESM-CLM destaca la existencia de una mesa de negociación abierta con la Consejería de Sanidad y el SESCAM. El sindicato valora los avances logrados tras varias reuniones, entre ellas el acuerdo sobre carrera profesional aprobado en la Mesa Sectorial del 20 de abril, aunque subraya que aún quedan pendientes cuestiones.

En este contexto, el sindicato regional insiste en que la situación de la sanidad pública ya está teniendo consecuencias visibles, citando como ejemplo la falta de especialistas en Psiquiatría en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Mancha Centro.

El sindicato concluye que "sin médicos y facultativos no hay sanidad pública" y reclama tanto al Ministerio como al Gobierno de España una negociación real que permita evitar nuevas movilizaciones. En caso contrario, advierte de que el conflicto se retomará en otoño con nuevas acciones de protesta.