Los técnicos en Farmacia no pueden trabajar en el Sescam y alertan: "Se está poniendo en riesgo la seguridad del paciente"

El colectivo de técnicos en Farmacia y Parafarmacia de Castilla-La Mancha ha reclamado al presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, la creación "inmediata" de las plazas de su categoría profesional en la plantilla orgánica del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

Los profesionales han remitido una carta formal al jefe del Ejecutivo autonómico en la que denuncian una situación que califican de "despropósito y parálisis administrativa flagrante".

Según han explicado, las listas de contratación para esta categoría ya están creadas, baremadas y publicadas oficialmente, pero siguen sin ser operativas porque las plazas no existen en la estructura organizativa del servicio sanitario.

"Tenemos la bolsa de empleo aprobada, pero no se nos llama porque los puestos no existen sobre el papel", han lamentado desde el colectivo.

Los técnicos han asegurado que esta situación está provocando que funciones propias de los servicios de farmacia hospitalaria estén siendo desempeñadas por profesionales de otras categorías. En concreto, han denunciado que estas tareas están siendo asumidas por técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE).

No obstante, han querido dejar claro que su reivindicación "no es un ataque hacia los compañeros auxiliares, sino una crítica firme a la gestión del Sescam".

En este sentido, sostienen que los TCAE no cuentan con la formación específica ni con las competencias profesionales que, a su juicio, exige la normativa para labores relacionadas con la gestión, dosificación, almacenamiento y apoyo en la elaboración de medicamentos.

Intrusismo profesional

En la carta remitida a la Presidencia de la Junta, el colectivo ha advertido de que esta situación "no solo perpetúa el intrusismo profesional y el menosprecio a nuestra titulación de Formación Profesional, sino que cruza una línea roja al poner en riesgo la seguridad del paciente y la eficiencia en la gestión del fármaco".

Los técnicos en Farmacia han trasladado al Gobierno regional tres demandas que consideran prioritarias.

La primera pasa por la dotación presupuestaria y la creación efectiva de plazas de técnico en Farmacia dentro de la plantilla orgánica del Sescam para que puedan activarse las bolsas de empleo ya constituidas.

También reclaman el cese "inmediato" de las sustituciones y de la asignación de funciones propias de farmacia hospitalaria a personal de otras categorías profesionales.

Por último, solicitan la incorporación urgente de los profesionales incluidos en las bolsas de empleo para cubrir las necesidades existentes en los hospitales de la región.

Falta voluntad política

El colectivo ha defendido que Castilla-La Mancha dispone de profesionales cualificados para desempeñar estas funciones y que la demanda asistencial en los servicios de farmacia hospitalaria es real. Por ello, consideran que "solo falta la voluntad política y la firma organizativa del Gobierno regional".

Asimismo, han advertido de que, si la situación no se corrige, estudiarán nuevas acciones de protesta y la adopción de medidas legales por la vía del conflicto colectivo y del intrusismo laboral.