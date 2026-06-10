El Sescam indemniza con un millón de euros a un paciente de Ciudad Real que se quedó parapléjico en una operación

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha indemnizado con un millón de euros a un paciente que fue intervenido en el Hospital General Universitario de Ciudad Real de un aneurisma de aorta abdominal y sufrió una lesión medular asimilable a una paraplejia.

Este caso ha sido dado a conocer por la asociación 'Defensor del Paciente' tras la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Toledo en la que ha quedado reconocida la responsabilidad patrimonial de la administración por la asistencia sanitaria prestada a este paciente que en 2013, momento en el que se produjo la operación, contaba con 71 años de edad.

Los hechos probados recogen que el 28 de noviembre de aquel año, el paciente acudió al Hospital General Universitario de Ciudad Real para ser intervenido de un aneurisma de aorta abdominal. Tras pasar por el quirófano, se constató que había sufrido una "lesión medular isquémica de extrema gravedad", concretamente una dolencia tipo "cola de caballo completa asimilable a una paraplejia" que implica pérdida de movilidad en las piernas, ausencia de control de esfínteres y vejiga, y pérdida de sensibilidad desde la zona dorsal.





La sentencia considera acreditado que los servicios médicos decidieron "unilateralmente" practicar la intervención mediante una cirugía clásica y el paciente no fue informado de la posible alternativa que suponía la endoprótesis endovascular, una técnica mucho menos invasiva y con menos riesgos que ni tan siquiera consta que se estudiase.



El juzgado ha destacado que, aunque la elección de la técnica quirúrgica corresponde a los facultativos, "el paciente debía haber sido informado de las alternativas disponibles" para poder prestar un consentimiento verdaderamente informado.



De la misma manera, el fallo judicial incide en la existencia de "deficiencias intraquirúrgicas relevantes en el resultado lesivo", entre ellas una situación de hipotensión mantenida durante prácticamente toda la intervención y una deficiente asistencia cuando se detectaron los primeros síntomas.



La sentencia también apunta a la falta de un protocolo quirúrgico completo, un documento esencial para reconstruir con precisión lo ocurrido durante la intervención. Igualmente, critica que el Sescam no haya dictado resolución expresa a la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada en el año 2014 manteniendo así durante años una situación de "silencio administrativo" incumpliendo su obligación de resolver.