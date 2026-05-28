Una caída del sistema informático paraliza Urgencias, consultas y quirófanos en el Hospital de Toledo

Una caída del sistema de información hospitalaria Mambrino XXI en el Hospital Universitario de Toledo (HUT) ha provocado la paralización de toda la actividad en el centro hospitalario durante más de dos horas.

Según ha denunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), esta incidencia ha afectado a todo el centro hospitalario desde las Urgencias a las consultas de facultativos especialistas de área o los quirófanos.

La central sindical ha lamentado que esta situación haya puesto de manifiesto "la fragilidad de una herramienta esencial para la actividad asistencial".

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