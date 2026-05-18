El Hospital de Ciudad Real lidera la implantación de una nueva técnica no invasiva para extirpar lesiones mamarias

El Hospital General Universitario de Ciudad Real (HGUCR) ha llevado a cabo con éxito varias biopsias escisionales asistidas por vacío (BAV) guiadas por ecografía, una técnica mínimamente invasiva para la extirpación de lesiones mamarias.

El hospital fue el primero de la provincia en implantar este procedimiento en septiembre de 2025. Tras más de seis meses de experiencia, ha intervenido de forma satisfactoria distintos casos.

La técnica permite retirar completamente determinadas lesiones mamarias en la sala de Radiología, de forma que se evita el ingreso hospitalario y el paso por quirófano.

La especialista en radiología mamaria del HGUCR Cristina Lozano ha explicado que el procedimiento utiliza una aguja de gran calibre conectada a un sistema de vacío que aspira y extrae la lesión en un único acto médico. Esto hace más fácil obtener a la vez el diagnóstico definitivo y el tratamiento.

La BAV se aplica principalmente en casos de papilomas mamarios, tumores benignos con cierto riesgo de malignización cuyo diagnóstico ha aumentado gracias a los programas de cribado precoz.

El procedimiento se lleva a cabo con anestesia local y dura unos minutos. Tras la intervención no son necesarios puntos de sutura, sino un apósito que permite a la paciente reincorporarse de inmediato a su vida cotidiana.

Asimismo, el hospital ya ha implementado protocolos específicos de alta calidad, como la colocación de marcadores metálicos tras la intervención para facilitar el seguimiento clínico posterior.

Y la Unidad de la Mujer del servicio de Radiodiagnóstico trabaja ya en ampliar la aplicación de esta técnica a otras patologías mamarias, entre ellas cicatrices radiales y lesiones esclerosantes complejas.