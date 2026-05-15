Quirónsalud Toledo incorpora un láser que mejora la calidad de vida de las mujeres con patología vaginal o vulvar

El Centro Médico Quirónsalud Toledo ha incorporado un nuevo láser CO2 fraccionado especializado en tratamientos de salud íntima femenina, una tecnología que permitirá abordar patologías vaginales y vulvares mediante técnicas regenerativas menos invasivas y con tiempos de recuperación reducidos.

El nuevo equipo, presentado este viernes, amplía además las posibilidades terapéuticas en Dermatología y Medicina Estética avanzada, permitiendo tratar desde cicatrices de acné hasta arrugas, manchas solares o lesiones cutáneas frecuentes con resultados "naturales y progresivos" y con una "mínima o nula cicatriz".

La doctora Sara Rojas Ruiz, especialista en Ginecología y Obstetricia del centro sanitario toledano, ha explicado que esta tecnología permitirá abordar patologías como la incontinencia urinaria de esfuerzo, la hiperlaxitud vaginal postparto, el liquen, la atrofia genitourinaria o las secuelas de episiotomías.

"Estas pacientes van a mejorar de forma sustancial, ya que el láser permite la regeneración del tejido y el colágeno y la formación vascular, lo que va a dar vitalidad a aquellas zonas que, por una u otra dolencia, habían perdido", ha señalado la especialista.

Rojas Ruiz ha detallado además que se trata de un procedimiento ambulatorio, "corto y sencillo", que puede realizarse en consulta y que únicamente requiere anestesia tópica en determinados casos.

"Entre 48 y 72 horas después la paciente puede hacer una vida perfectamente normal y con unos resultados notables", ha añadido.

Tratamientos personalizados

Desde el centro médico destacan que el láser CO2 fraccionado permite tratamientos personalizados gracias a su precisión y al control térmico que incorpora, favoreciendo una recuperación "clínicamente planificada" frente a técnicas más invasivas.

En el ámbito dermatológico, el doctor David Mateos Moreno ha explicado que esta tecnología resulta especialmente eficaz para tratar problemas relacionados con la textura de la piel y patologías complejas.

"Es una herramienta esencial para tratar patología compleja que de otra forma no podríamos, como cicatrices atróficas de acné, rejuvenecimiento facial, queratosis seborreica o nevus intradérmicos", ha indicado.

El especialista ha subrayado además que uno de los principales beneficios de este láser es que estimula la renovación del colágeno de manera progresiva, evitando resultados artificiales.

"Otra de las ventajas que nos ofrece este láser es la posibilidad de tratar lesiones muy comunes con una mínima o nula cicatriz, patologías que vemos cada día y que si tratamos con otros medios podemos generar cicatriz", ha afirmado.

Medicina Estética

Por su parte, la doctora Leonor de Arriba Muñoz ha explicado que el nuevo dispositivo también tendrá aplicaciones en Medicina Estética avanzada para el tratamiento de arrugas profundas y superficiales, manchas solares, flaccidez cutánea, cicatrices o marcas de acné.

"Este láser lleva a cabo una microabrasión de la piel, dejando tejido sin afectar para que la recuperación sea más rápida y permitiendo un resurfacing total de la piel del paciente", ha señalado.

"Se trata de una tecnología avanzada que, por su alta precisión y capacidad regenerativa, ofrece múltiples opciones de tratamiento personalizados dependiendo de la necesidad de cada uno de nuestros pacientes", ha concluido.