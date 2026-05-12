UGT exige un "refuerzo urgente" de las plantillas de enfermeros de Castilla-La Mancha ante la creciente demanda asistencial

UGT Castilla-La Mancha ha reclamado un "refuerzo urgente" de las plantillas de enfermeros en la comunidad, así como un incremento de la ratio de profesionales en los centros sanitarios y sociosanitarios ante la creciente demanda asistencial.

A través de un comunicado con motivo del Día Internacional de la Enfermería, el sindicato ha indicado que los profesionales de enfermería desarrollan su labor en un contexto de "saturación constante y desgaste continuado debido a la falta de personal".

El responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha, Fernando Peiró, ha valorado la "importante labor" que desempeñan estos profesionales y ha demandado una adecuada planificación de los recursos adaptada a las necesidades reales, así como un incremento de las plazas de enfermero especialista.

Asimismo, ha reconocido que la recuperación de la Carrera Profesional dará un respiro a estos profesionales, pero ha incidido en que "todavía hay que avanzar mucho".

Según el informe 'Situación actual y estimación de enfermeras en España', "serían necesarias al menos 100.000 enfermeras adicionales para que España alcance la ratio media de la Unión Europea, ya que actualmente la tasa en España es de 6,4 profesionales por cada 1.000 habitantes, mientras que la media europea se encuentra en 8,2".

Además, ha apuntado a otras reivindicaciones del sindicato como la creación de plazas de enfermero especialista, potenciar la formación e investigación, la jubilación anticipada, pagas extraordinarias completas, la actualización de funciones, la reclasificación profesional o medidas de conciliación.

Situación "agravada" para 2030

Por otro lado, UGT ha alertado que "de cara a 2030, una parte muy significativa de las plantillas se jubilará, lo que agravará todavía más el déficit de profesionales".

"Esta situación coincide con una sociedad cada vez más envejecida, en la que aumenta la esperanza de vida y crece la población mayor de 65 años, lo que supone un incremento en la demanda de cuidados vinculados a la cronicidad, la pluripatología, la soledad no deseada y la necesidad de garantizar años de vida saludables", ha afirmado.

Por ello, UGT ha señalado que reforzar las plantillas no es solo una cuestión laboral, sino una "garantía imprescindible" para sostener la sanidad pública y asegurar una atención digna y de calidad a la ciudadanía.