Los médicos de Castilla-La Mancha retoman la huelga y advierten a Mónica García: "La sanidad se está resquebrajando"

Carteles de una concentración celebrada en la puerta del Hospital Universitario de Toledo en octubre de 2025. Javier Longobardo

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha CESM ha confirmado su adhesión a la cuarta semana de huelga nacional indefinida de médicos, facultativos y residentes de 2026, una protesta convocada del 18 al 22 de mayo a la que están llamados 7.500 profesionales de toda la región.

En un comunicado de prensa, el CESM Castilla-La Mancha ha afirmado que la movilización "nace del agotamiento de una profesión que ha sido ignorada y que lleva demasiado tiempo advirtiendo de que el sistema sanitario se está resquebrajando".

Desde el sindicato han explicado que la sanidad pública "se sostiene cada día gracias al sobreesfuerzo de médicos, facultativos y residentes que continúan atendiendo a los pacientes pese a la sobrecarga, la falta de plantillas, el deterioro de sus condiciones laborales y la ausencia de reconocimiento real".

La organización ha descartado que sus profesionales reclamen "privilegios" y ha insistido en su defensa de "unas condiciones laborales dignas y una sanidad pública segura". En la misma línea, han lamentado jornadas de trabajo de hasta 48 horas semanales.

"Todo lo que exceda de las 35 horas semanales no puede tratarse como jornada ordinaria". CESM Castilla-La Mancha reclama que la prolongación de la jornada se reconozca "como tiempo trabajado y computable, con un tratamiento diferenciado y una compensación justa, acorde a la responsabilidad, la penosidad y la exigencia del ejercicio médico".

CESM Castilla-La Mancha ha recordado que las reivindicaciones del colectivo son "claras" e incluyen un estatuto propio, un ámbito específico de negociación, el reconocimiento de las guardias y de todos los excesos de jornada sobre las 35 horas semanales.

Además, desde el sindicato exigen una clasificación profesional acorde a la formación y responsabilidad asumida, el reconocimiento de profesión de riesgo y unas plantillas adecuadas a las necesidades reales del sistema.

Un malestar que no amaina

La protesta no surge "ni de la comodidad ni del interés corporativo", han subrayado el sindicato. "Nadie desea una huelga, y menos aún en el ámbito sanitario", pero la profesión médica "no puede seguir siendo ignorada en la negociación de sus condiciones laborales y profesionales".

Desde CESM Castilla-La Mancha han apuntado la "responsabilidad política clara" de la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien han dejado de considerar una interlocutora válida para negociar sus demandas.

Además, han solicitado al consejero de Sanidad de la región, Jesús Fernández Sanz, que traslade al Gobierno de España "la necesidad de desbloquear esta situación, abrir una negociación real con la profesión médica y facultativa y reconocer, de una vez, la singularidad, responsabilidad y papel esencial de médicos y facultativos en la asistencia sanitaria".