Castilla-La Mancha pondrá en marcha siete unidades móviles para atender la salud mental infanto-juvenil en la región

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado la implantación de siete unidades móviles de salud mental infanto-juvenil en las siete áreas que existen en la comunidad.

Así lo ha indicado durante su intervención en el 'I Foro crecer con bienestar: la salud mental en la infancia y la adolescencia' en Toledo, en el que ha participado junto al presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, y la presidenta de Unicef España, María Ángeles Espinosa.

El líder autonómico ha señalado que este servicio se licitará en mayo, detallando que estas unidades se irán incorporando "progresivamente" y serán móviles porque en Castilla-La Mancha la población "no se concentra en una gran avenida ni en una plaza".

"Hay que acercar el sistema sanitario y esta unidad, donde está el problema y donde está la gente. Es básico. Esta nueva unidad tiene un punto de experimentación que dará un pequeño salto que finalmente, si sale bien, será no tan pequeño", ha expresado.

Nueva facultad

Por otro lado, ha adelantado que la Junta está planteando la construcción de una nueva Facultad de Psicología en la comunidad, ante la "demanda de la salud mental".

"Seguramente en los próximos planes de expansión va a corresponder a una segunda facultad, como tendremos que abordar otras ampliaciones", ha adelantado.

Por último, ha recordado que, desde que llegó al Gobierno, se han aumentado un 66 % las plantillas de profesionales dedicados a la salud mental.