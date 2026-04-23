Confirmado: Illescas (Toledo) tendrá un nuevo mamógrafo para impulsar la detección precoz del cáncer de mama

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha puesto en marcha un mamógrafo en el Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento (CEDT) de Illescas (Toledo) para ampliar la capacidad asistencial del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama de la Consejería de Sanidad, con el fin de "ofrecer una atención más cercana y de calidad".

La jefa del servicio de Radiodiagnóstico, la doctora Cristina Romero, ha explicado en una nota de prensa emitida por la Junta que, a partir de ahora, las mujeres que participan en el cribado de mama del área de influencia del CEDT de Illescas no tendrán que desplazarse hasta el Hospital Universitario de Toledo (HUT) para realizarse una mamografía de screening.

En este sentido, la doctora Romero ha informado de que las mujeres recibirán una carta de invitación para participar en la campaña de cribado, en la que se especifican la fecha, la hora y el lugar de la cita: el servicio de Radiodiagnóstico del Centro de Especialidades de Illescas, ubicado en la planta semisótano, donde se realizará la prueba.

Asimismo, indica que, ante cualquier duda relacionada con la puesta en marcha de este nuevo recurso, las participantes pueden llamar a un teléfono directo habilitado para resolver gestiones relacionadas con las citas del programa.

El nuevo teléfono directo, 925 269 320, está operativo en horario ininterrumpido de 8:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, y está dirigido a mujeres de entre 45 y 70 años del Área Sanitaria de Toledo incluidas en el programa. Este canal se suma a los ya disponibles, como el correo electrónico cg.cribadomama.chut@sescam.jccm.es y el teléfono 925 269 200 (extensión 44952), operativo de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 horas.

Para la doctora Romero, este servicio supone "una mejora significativa en la comunicación entre el hospital y las mujeres participantes, evitando desplazamientos innecesarios y favoreciendo una atención más cercana y eficiente".

El Complejo Hospitalario Universitario de Toledo asumió en mayo de 2011 el programa de salud pública de screening de mama y desde entonces ha atendido anualmente a más de 37.000 mujeres del Área Sanitaria de Toledo.