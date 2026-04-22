El Sescam extenderá el servicio de Teleictus a toda Castilla-La Mancha antes de que termine el año

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) extenderá el servicio de Teleictus a toda la comunidad antes de que finalice el año. Así lo ha anunciado la directora general de Asistencia Sanitaria, Cristina Pérez Hortet, durante la inauguración de la XXIV Reunión de la Sociedad Castellano Manchega de Neurología en Albacete.

El proyecto arrancó el pasado mes de febrero con su activación en el Hospital de Almansa y, ahora, avanza para su despliegue progresivo.

"El objetivo es que antes del verano esté operativo en toda la provincia de Albacete, permitiendo que el Hospital General Universitario de Albacete dé soporte mediante Teleictus a los hospitales de Almansa, Villarrobledo y Hellín. La extensión culminará al conjunto de la región antes de final de año", ha asegurado.

Además, ha detallado que el despliegue del programa continúa avanzando con la formación de los profesionales. Los días 5 y 6 de mayo se llevará a cabo la formación en el Hospital de Villarrobledo, con la realización de un simulacro el 8 de mayo. Y la formación dirigida a los profesionales del Hospital de Hellín tendrá lugar los días 11 y 12 de mayo.

Interconsulta web

Por otro lado, el Sescam trabaja en una segunda línea estratégica para esta especialidad: la implantación de la interconsulta web entre Atención Primaria y Neurología. Para ello, un grupo regional de neurólogos y profesionales de la Atención Primaria están definiendo protocolos y criterios de derivación que permitan consolidar esta vía de acceso.

Al respecto, Pérez Hortet ha destacado el papel de los profesionales de Neurología, a quienes ha definido como "un colectivo dinámico, comprometido y clave en el desarrollo de modelos asistenciales más innovadores y colaborativos".

Asimismo, ha puesto en valor el potencial de la telemedicina como herramienta para seguir avanzando en resultados en salud.