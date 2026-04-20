Page plantea un pacto de Estado por el gasto sanitario: Junta y sindicatos firman las bases de la nueva carrera profesional

El acuerdo entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y los sindicatos sanitarios se ha rubricado en el Palacio de Fuensalida. JCCM

El Gobierno de Castilla-La Mancha y los siete sindicatos con representación en el sector sanitario han rubricado la recuperación de la carrera profesional sanitaria, una propuesta congelada desde 2012 y que se reforzará con una futura ley.

La entente se ha escenificado en un acto institucional celebrado en el Palacio de Fuensalida, sede del Ejecutivo autonómico. El presidente regional, Emiliano García-Page, ha presidido la firma de un acuerdo refrendado por Satse, SAE, CSIF, UGT, CCOO, CESM y Usicam por el que se establecen las bases del proceso.

Aunque no se han ofrecido cifras sobre el coste de la medida, Page ha remarcado su compromiso con los profesionales de la sanidad pública en la región. "Vamos a cumplir", ha subrayado.

El jefe del Ejecutivo regional ha lamentado "no haberlo podido hacer antes". Sin embargo, ha recordado que "podría haber cumplido el primer día" —de su llegada a la presidencia de la Junta, en el verano de 2015—, "pero no había dinero".

Page ha recordado la estrechez presupuestaria como uno de los grandes impedimientos heredados, una realidad que hubiera truncado la posibilidad de la mera "reposición" de los decretos anulados durante el mandato de María Dolores de Cospedal.

La idea de restablecer el orden alterado en materia sanitaria por el "Gobierno de la podadora", ha indicado Page, habría caído en saco roto: sin dinero, cualquier acción restitutiva no surtiría el efecto deseado. En aquellos años hubo, incluso, "dificultades para pagar las nóminas".

El presidente autonómico ha remarcado que la restauración del programa de desarrollo profesional para los sanitarios es un "acto de justicia". Médicos, enfermeras y el resto de personal son "el pilar sobre el que descansa la eficiencia del sistema".

En la misma línea, ha agradecido a los trabajadores del Sescam que durante buena parte de los 11 años que separan su toma de posesión del acuerdo firmado este lunes hayan puesto a los pacientes por delante de sus propias condiciones profesionales.

Las pancartas que han reclamado la reposición de la carrera profesional sanitaria, un grito que se ha reproducido en hospitales y centros de salud de la región, "son recientes".

Un pacto por el gasto sanitario

Más allá de la satisfacción por un entendimiento que resuelve el malestar de un amplio colectivo de la función pública, Page ha insistido en la necesidad de contar con la financiación suficiente para costear el gasto que afrontan las administraciones regionales.

"Las comunidades autónomas estamos muy mal financiadas", ha aseverado, al tiempo que ha vaticinado que "ajustar", un término que ha valorado como un eufemismo de recorte, "será la palabra del futuro".

La importancia del sector público en la región se concreta en el peso casi absoluto de la sanidad, una materia que tradicionalmente ha estado "relativamente blindada" por gobiernos de diferentes signo, pero sobre la que afloran matices "frentistas".

Para mantener "a salvo la bondad de uno de los mejores sistemas del planeta", el presidente de Castilla-La Mancha demanda recursos. En caso de que el modelo de financiación autonómica no se concrete, Page ha sugerido la creación de un pacto de Estado por el gasto farmacéutico.

"Me conformo con eso, y sé que hay gente del PP que piensa lo mismo que yo", ha comentado. "Reclamamos a ultranza el pacto de financiación autonómica: por justicia y por sanidad. O hay financiación autonómica o, al menos, que la haya para el gasto sanitario".

Sin este aporte, la sostenibilidad del sistema sanitario resultará "más complicada". La viabilidad de la sanidad, también el mantenimiento de las autovías o la contratación de más docentes son algunas de esas "muchas paradojas" que las diferentes administraciones han de "resolver".

Una recuperación "de 11 años, no dos semanas"

Por su parte, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, se ha felicitado por la meta alcanzada, un logro que consolida el afán del Gobierno regional por "reforzar" el sistema sanitario.

Más allá de un pacto que prevé mejoras salariales y un reconocimiento a la dedicación y la formación del colectivo, Fernández Sanz ha recalcado otros hitos ejecutados desde 2015 de los que se benefician profesionales y usuarios de la sanidad de Castilla-La Mancha.

"Hay comunidades autónomas en las que hoy todavía se trabajan 37,5 horas semanales; hay otras que no pagan las guardias que se hacen los sábados como festivos", ha contado. Además, ha presumido de una subida del 100 % en el capítulo I de retribuciones.

Según Fernández Sanz, "llevamos 11 años trabajando para la recuperación de la carrera profesional, no dos semanas". En este periodo, hemos sido "la comunidad autónoma que más ha crecido en profesionales especialistas". Además, el año pasado "se quedó el 86 % de los profesionales que formamos", ha relatado.

Sindicatos satisfechos y vigilantes

El secretario general de Satse en la región, Juan Francisco Ruiz, ha celebrado "un buen día para la sanidad de Castilla-La Mancha" con el que se cierra "una etapa negra de catorce años". En este tiempo, la falta de la carrera profesional "ha eclipsado otros avances logrados". El representante ha pedido llevar "el acuerdo a la práctica cuanto antes".

Además, la secretaria autonómica de USAE, María José Soria, ha defendido que "gana la sanidad pública, el diálogo y los profesionales" y ha destacado que se trata del "inicio de una nueva etapa, en la que el reconocimiento de la carrera profesional deja de ser una promesa y se convierte en realidad", tras "años en los que fue una reivindicación justa y necesaria".

Por su parte, la titular de CSIF Sanidad, Ana Isabel Fernández, ha subrayado que con esta firma acaban "14 años de una injusticia que nunca debió existir". La sindicalista ha tenido palabras de recuerdo para quienes no han podido ver cómo se ha recuperado la carrera profesional sanitaria, incluidos los profesionales que fallecieron durante la pandemia.

De su lado, la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Castilla-La Mancha, Pilar Ramos, ha incidido en que la recuperación de la carrera profesional "era una cuestión de justicia", y ha valorado que este derecho alcanza a todo el personal del Sescam, porque "la sanidad es un engranaje donde cada pieza es fundamental".

Además, el secretario de Sanidad de UGT, Fernando José Peiró, ha celebrado también que la carrera profesional se vaya a regular mediante una ley, por lo que ha deseado que "el proceso continúe avanzando desde el consenso y la responsabilidad".

En la misma línea, el presidente del CESM, Jorge Curiel, ha reconocido que esta firma supone "devolver la autoestima" al colectivo y ha afirmado que los profesionales están "muy contentos" y "tienen un motivo más para implicarse en el cuidado y en la búsqueda de la excelencia".

Ningún representante del sindicato Usicam ha acudido a la firma del acuerdo. En una nota de prensa, esta organización se ha negado a "regalar" a Page —poco más de un año antes de las elecciones— "una foto para su propio publirreportaje". Aunque han resaltado su apoyo a la propuesta, han responsabilizado al toledano de su demora.