Los sindicatos mantienen las movilizaciones para recuperar la Carrera Profesional Sanitaria en Castilla-La Mancha

Los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) han decidido mantener el calendario de movilizaciones para exigir la recuperación de la carrera profesional, pese a los avances registrados en las negociaciones con la Administración autonómica.

Representantes de CSIF, SATSE, USICAM, USAE, CCOO, CESM y UGT han celebrado este jueves una asamblea informativa en el Hospital General Universitario de Ciudad Real para trasladar a los trabajadores las medidas de presión previstas y llamar a la participación en nuevas protestas.

Durante el encuentro, las organizaciones sindicales han recordado que la carrera profesional permanece congelada desde febrero de 2012, lo que sitúa al Sescam como el único servicio de salud de España que no ha reconocido nuevos grados en los últimos 14 años.

Aunque la reunión mantenida el pasado 26 de marzo con el Sescam fue valorada como "positiva", los sindicatos consideran que la propuesta presentada por la Administración autonómica sigue siendo "mejorable". En ese encuentro se presentó un borrador inicial y se fijó una nueva reunión para el próximo 14 de abril.

En este contexto, las organizaciones sindicales han convocado una nueva concentración este viernes, 10 de abril, a las puertas del Hospital General Universitario de Ciudad Real, que será la tercera gran movilización conjunta en lo que va de año tras las celebradas en Albacete y Toledo, además de otras acciones reivindicativas desarrolladas en actos públicos del Gobierno regional.

Década de bloqueo

Los sindicatos insisten en que la presión es necesaria para lograr avances reales en la recuperación de este derecho laboral.

Las movilizaciones se producen mientras continúa el proceso de negociación abierto tras la primera propuesta trasladada por el Sescam a finales de marzo para reactivar la carrera profesional sanitaria después de más de una década de bloqueo.

Como ya publicó este medio, según el planteamiento inicial de la Administración autonómica, la recuperación se articularía a través de una convocatoria extraordinaria con efectos económicos previstos a partir de marzo de 2027 y con un sistema que permitiría, como máximo, el ascenso al grado inmediatamente superior al ya reconocido por cada profesional.

Este modelo ha sido considerado insuficiente por los sindicatos, que han reclamado un procedimiento más ambicioso que tenga en cuenta la antigüedad acumulada durante los 14 años de paralización del sistema.

Por ello, las organizaciones sindicales mantienen por ahora el calendario de protestas y llaman a los profesionales a continuar participando en las concentraciones para exigir una recuperación "real" y "efectiva" de la carrera profesional sanitaria.