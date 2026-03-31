La Junta trabaja en una "ambiciosa estrategia" de Atención Primaria para el área sanitaria de Talavera de la Reina

Visita al Centro de Atención Directa de la Asociación Daño Cerebral de Castilla-La Mancha en Talavera de la Reina. Foto: JCCM.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que el Gobierno regional está trabajando en "una ambiciosa estrategia" de Atención Primaria para mejorar el área sanitaria de Talavera de la Reina.

Así lo ha explicado durante la inauguración del proyecto de Neurorrehabilitación en pacientes con daño cerebral adquirido en fase subaguda que se llevará a cabo en el Centro de Atención Directa de la Asociación Daño Cerebral de Castilla-La Mancha en Talavera de la Reina.

El presidente ha asegurado que estas mejoras conllevarán "muy posiblemente obras de ampliación" en el Hospital Universitario Nuestra Señora del Prado y "una inversión de crecimiento muy importante".

Page ha expresado que la Atención Primaria es "clave para prevenir y evitar que la gente llegue a los hospitales", asegurando que "significa prácticamente el 80 % de la Atención Sanitaria prestada".

"Por muy mal que se pongan las repercusiones financieras, el Ejecutivo castellanomanchego va a blindar hasta las últimas consecuencias el sistema social, el sanitario y la protección al tercer sector", ha afirmado.

Asimismo, aprovechando la puesta en marcha de la iniciativa, ha adelantado que están estudiando "extender la neurorrehabilitación en pacientes con daño cerebral a toda la región".

"Tenemos que ir desarrollando a lo largo de la región experiencias de este nivel y con un protocolo único, pensando en las familias y, sobre todo, en las personas afectadas, para que una vez que tengan el alta, puedan tener una solución a su problema y ayuda profesionalizada", ha reconocido.

Por último, ha destacado la llegada de la segunda unidad móvil a Talavera de la Reina, "que completa una red importante de atención de emergencia móvil y asistida".

De su lado, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha reiterado que el Gobierno regional quiere disponer de unidades de día para ayudar a los pacientes que han sufrido daño cerebral sobrevenido.

"Respuesta completa"

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Daño Cerebral Castilla-La Mancha, Ana Cabellos, ha subrayado que en España existen medio millón de personas con daño cerebral sobrevenido con secuelas moderadas y graves. Y en Castilla-La Mancha aproximadamente 20.000, mientras que en 2025 se espera que aumente el número de ictus en un 35 %.

"Este proyecto permitirá ofrecer trabajo de neurorrehabilitación tras el alta de los afectados lo antes posible y estará especializado en daño cerebral que contempla las necesidades diferentes de cada paciente, ofreciendo respuestas completas, servicio de neuropsicología, terapia ocupacional, logopedia, fisioterapia, trabajo social y atención a las familias", ha afirmado.

Además, ha explicado que, gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento, los pacientes tendrán a su disposición un piso que ofrece estancias temporales para las familias.

"Importante avance"

Por último, el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ha señalado el "importante avance" que supone para los 112 usuarios de la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla-La Mancha en Talavera que hayan incorporado un nuevo servicio de neurorrehabilitación.

"Servirá de gran ayuda a todos los pacientes con daño cerebral en fase subaguda", ha sentenciado.