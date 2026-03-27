Estos son los pueblos de Castilla-La Mancha que tendrán una nueva ambulancia o servicio 24 horas

Imagen de archivo de un conductor del servicio de transporte sanitario del Sescam. Javier Longobardo

Castilla-La Mancha incorporará 35 nuevos recursos de transporte sanitario y aplicará 13 mejoras en ambulancias ya existentes dentro del nuevo contrato regional impulsado por la Consejería de Sanidad, una reorganización que afectará directamente a varios municipios de la región.

Entre las mejoras previstas destacan nuevas ambulancias de Soporte Vital Básico, ampliaciones de horario en servicios existentes y unidades mejor equipadas capaces incluso de realizar analíticas sanguíneas en el lugar de la atención.

Estas medidas tienen el objetivo de mejorar la respuesta ante emergencias, especialmente en localidades medias y zonas rurales.

La principal duda para muchos vecinos es sencilla: si su municipio gana ambulancia, amplía horario o mejora el tiempo de asistencia. Estas son las localidades donde cambia el servicio y qué supone exactamente en cada caso.

Provincia de Toledo

En la provincia de Toledo habrá tanto nuevas ambulancias como ampliaciones de horario del servicio.

Casarrubios del Monte : contará con una nueva ambulancia de Soporte Vital Básico.

: contará con una nueva ambulancia de Soporte Vital Básico. Los Navalmorales : incorporará una nueva ambulancia de Soporte Vital Básico.

: incorporará una nueva ambulancia de Soporte Vital Básico. Toledo capital : sumará una nueva ambulancia de Soporte Vital Básico y además ampliará otra ambulancia existente de 12 a 24 horas.

: sumará una nueva ambulancia de Soporte Vital Básico y además ampliará otra ambulancia existente de 12 a 24 horas. Sonseca : ampliará su ambulancia actual de 12 a 24 horas.

: ampliará su ambulancia actual de 12 a 24 horas. Villafranca de los Caballeros : ampliará su servicio de ambulancia a 24 horas.

: ampliará su servicio de ambulancia a 24 horas. Yepes: ampliará su servicio de ambulancia a cobertura completa durante todo el día.

Provincia de Ciudad Real

La provincia contará con nuevas unidades, ampliaciones horarias y mejoras en el nivel asistencial.

Alcázar de San Juan : incorporará una nueva ambulancia de Soporte Vital Básico.

: incorporará una nueva ambulancia de Soporte Vital Básico. Ciudad Real capital : incorporará una nueva ambulancia de Soporte Vital Básico y además su UVI móvil pasará de atención secundaria a primaria, lo que permite intervenir directamente en emergencias más graves.

: incorporará una nueva ambulancia de Soporte Vital Básico y además su UVI móvil pasará de atención secundaria a primaria, lo que permite intervenir directamente en emergencias más graves. Puebla de Don Rodrigo : contará con una nueva ambulancia de Soporte Vital Básico.

: contará con una nueva ambulancia de Soporte Vital Básico. Villarrubia de los Ojos : ampliará su ambulancia de 12 a 24 horas.

: ampliará su ambulancia de 12 a 24 horas. Almadén: mejorará de ambulancia convencional a ambulancia de Soporte Vital Básico.

Provincia de Guadalajara

Los cambios se concentran en el refuerzo de recursos asistenciales en el corredor del Henares y la capital provincial.

Azuqueca de Henares : contará con una nueva ambulancia de Soporte Vital Básico.

: contará con una nueva ambulancia de Soporte Vital Básico. Guadalajara capital: incorporará una nueva ambulancia de Soporte Vital Básico y una nueva unidad de Soporte Vital Avanzado con Enfermería, aumentando la capacidad de atención en emergencias complejas.

Provincia de Albacete

En esta provincia habrá tanto nuevas ambulancias como mejoras del nivel asistencial en varios municipios.

Chinchilla de Montearagón : contará con una nueva ambulancia de Soporte Vital Básico.

: contará con una nueva ambulancia de Soporte Vital Básico. Casas Ibáñez : pasará de Soporte Vital Básico a Soporte Vital con Enfermería, aumentando la capacidad asistencial.

: pasará de Soporte Vital Básico a Soporte Vital con Enfermería, aumentando la capacidad asistencial. La Roda : también mejorará de Soporte Vital Básico a Soporte Vital con Enfermería.

: también mejorará de Soporte Vital Básico a Soporte Vital con Enfermería. Tobarra: pasará de ambulancia convencional a ambulancia de Soporte Vital Básico.

Provincia de Cuenca

Los cambios afectan al nivel asistencial de las ambulancias existentes.

Iniesta : pasará de ambulancia convencional a ambulancia de Soporte Vital Básico.

: pasará de ambulancia convencional a ambulancia de Soporte Vital Básico. Quintanar del Rey: pasará de ambulancia convencional a ambulancia de Soporte Vital Básico.

Además de los cambios en municipios concretos, el nuevo contrato incorpora dos vehículos de intervención rápida, cinco vehículos de catástrofes, ocho ambulancias de transporte sanitario de alta complejidad y diez ambulancias destinadas a traslados programados.

Las UVIs móviles incorporarán también nuevas capacidades diagnósticas, como la realización de analíticas sanguíneas in situ y el uso de ecógrafos portátiles, mientras que las ambulancias de Soporte Vital Básico sumarán cardiocompresores mecánicos para mejorar la eficacia en situaciones de emergencia.