El Gobierno de Page plantea a los sanitarios una carrera profesional para marzo de 2027 y con ascensos limitados

Emiliano García-Page con sanitarios durante la inauguración del nuevo centro de salud de Tomelloso (Ciudad Real), en marzo de 2025. JCCM

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) presentó este jueves a los sindicatos del sector sanitario de la región su primera propuesta para recuperar la carrera profesional sanitaria tras más de una década paralizada.

Un paso adelante que ha sido saludado por los representantes de los trabajadores; sin embargo, el contenido del borrador presentado por la administración no ha encontrado el mismo entusiasmo.

La principal herramienta que ofrece la Junta de Comunidades es la puesta en marcha de una convocatoria excepcional que facilitará a los profesionales un avance en su carrera. En todo caso, la proyección quedará topada: solo se podrá ascender al grado inmediatamente superior, independientemente de la antigüedad acumulada.

Los requisitos de acceso se fijan en función de los años trabajados a fecha de 31 de diciembre de 2025: se necesitan cinco años para el grado I, hasta 11 años para el grado II, un mínimo de 18 años para el grado III y más de 25 años para el grado IV. No obstante, el sistema solo permitirá avanzar un nivel.

La paradoja de la "horquilla de la antigüedad" es una de las "muchas aristas", explican desde el sindicato CSIF, que no convence a los negociadores. La norma es clara: solo se concede el grado inmediatamente superior al ya reconocido.

Así, un sanitario sin grado que haya trabajado durante los últimos 14 años en el Sescam optaría, simplemente, al grado I. Otro profesional que hubiera comenzado su labor en 2008 tendría tal grado I: sin embargo, sus "muchísimos años de experiencia", un tiempo que le proyectaría hacia un grado III o un grado IV, no se materializarían y solo podría subir un escalón, hasta el grado II.

Determinados profesionales con una dilatada hoja de servicios no se situarían en el grado que les correspondería por trayectoria; tendrían que hacerlo de manera progresiva a lo largo de futuras convocatorias, aún sin concretar.

En todo caso, el plan presentado por el Sescam a los sindicatos no contempla, al menos de momento, convocatorias ordinarias. "Con los decretos de 2006 y 2007, que son los que regulaban la carrera profesional, había unas convocatorias ordinarias cada seis meses para que los trabajadores fueran ingresando méritos y se les reconociera", añaden desde CSIF.

Desde la central sindical aluden al intento del Sescam de solventar el asunto de la carrera profesional sanitaria al "menor coste posible". "Es una medida de ahorro", deslizan. La aprobación del plan ideado por la Consejería de Sanidad evitaría que "un montón de gente" escale desde el grado I hasta el grado III o el grado IV —con la consiguiente sacudida para el erario—.

La propuesta, además, se concibe más como un medio que como un fin. Tras la convocatoria extraordinaria, agendada para marzo de 2027, "tocará, de nuevo, sentarse a negociar". Por lo tanto, se trata de "una recuperación momentánea: como no es extensible en el tiempo, no es una recuperación total".

El bosquejo de la Junta a un año vista apuesta por convenir un nuevo modelo de carrera profesional sanitaria. Sin embargo, desde el sector urgen a la Administración a derogar "lo que está suspendido"; esto es, a dejar sin efectos la disposición derogatoria vigente, la conocida como 'ley Cospedal'. De este modo, la carrera profesional "se recuperaría de facto".

La improbable retroactividad

Aunque son conscientes de que supondría "muchísimo dinero", y abriría un escenario rayano en lo ahora "inasumible", los sindicatos aseveran que "se tendría que negociar" una forma de recompensa para los trabajadores que finalizaron su actividad laboral a la espera de un acuerdo que nunca se produjo.

Después de 14 años de bloqueo, "a lo mejor se tenía que llegar a un consenso, llegar a equis años de retroactividad", plantean desde CSIF. Las referencias desvelan a un perfil de sanitario "que ya se ha jubilado, no ha recibido ese complemento y, por tanto, no lo ve reflejado en sus pensiones".

Según esta organización, hay unos 2.500 profesionales que en 2010 "habían entregado ya los papeles para el reconocimiento". La paralización de la carrera les dejó sin reconocimiento. "Son muchos años de demora".

Otro elemento emergente es el Estatuto Marco. La norma regulatoria que el Ministerio de Sanidad ha negociado para todas las categorías profesionales "contempla hasta un grado V", un escalón al que el Sescam, "de momento, no quiere llegar".

Su hipotética aprobación en el Congreso de los Diputados obligaría a todos los servicios de salud regionales a tener carrera profesional. Es una estructura que "el resto tiene", pero de la que el Sescam carece. Así, el Gobierno regional asume que, dado que lo va a tener que "hacer sí o sí", debe "intentar negociar las mejores condiciones para que no le suponga una carga excesiva".

El cariz "electoralista" de la medida también sobrevuela las negociaciones recién iniciadas. "En 2027 nos pagan, pero ¿qué pasa en 2028? ¿Y en 2029? ¿Y en 2030?", se preguntan desde el sector sanitario. Los sindicatos insinúan que el "daño" que ha provocado sus movilizaciones pueda estar impactando en los "datos y encuestas" que manejan los responsables del Ejecutivo regional.

El Sescam plantea que el reconocimiento y el pago de los nuevos grados derivados de este proceso extraordinario se produzcan a partir del 1 de marzo de 2027, lo que retrasa más de un año los efectos económicos de la medida.

La oposición tira de hemeroteca

El PP de Castilla-La Mancha ha desempolvado la trayectoria del Gobierno de Emiliano García-Page con la hipotética restauración de la carrera profesional sanitaria en la comunidad autonómica. "Decía [durante el último Debate sobre el Estado de la Región] que era manifiestamente imposible recuperar la carrera profesional, que supondría despedir a miles de médicos y que, mientras no cambiara la financiación autonómica, no se podía hacer".

Al respecto, el diputado regional Santiago Serrano ha recordado "que todas las demás comunidades mantienen un sistema de reconocimiento de grados de carrera profesional con el mismo modelo de financiación autonómica".

Antes del Pleno celebrado el jueves, Serrano pidió a la mayoría socialista el voto favorable a la enmienda presentada por su grupo en favor de un desbloqueo "que han rechazado hasta en 63 ocasiones". La propuesta del PP fue, una vez más, desestimada.

Una propuesta para Castilla-La Mancha.

Sin excusas.



Hoy podemos recuperar la Carrera Profesional Sanitaria.

Basta con votar a favor.



🟥⬜️ 🫱🏼‍🫲🏽 pic.twitter.com/SiKW7q67xl — Paco Núñez (@paconunez_) March 26, 2026

Desde las filas populares han lamentado el "engaño permanente" que el Gobierno autonómico dispensa a los trabajadores del sector. "Van a dilapidar un año más en negociaciones que no son en absoluto necesarias para recuperar un derecho que está provocando la pérdida de muchos profesionales y repercutiendo en la calidad de la asistencia sanitaria".

"Un paso decisivo"

El director general de Recursos Humanos y Transformación del Sescam, Íñigo Cortázar, ha defendido la propuesta como un avance. "Hoy hemos dado un paso decisivo para la reactivación de la carrera profesional con la presentación de la reactivación, tanto de un procedimiento extraordinario como de la articulación de un nuevo modelo con los representantes de los profesionales", ha dicho.

Además, ha señalado que "hay que agradecer el esfuerzo de los sindicatos para acoger nuestras iniciativas" y ha avanzado que las partes se han emplazado a una nueva reunión el 14 de abril, "en la que esperemos avanzar cuando no firmar este nuevo pacto de carrera profesional que hubiera sustituido a la anterior y que venga a dar respuesta a la demanda mayoritaria de los profesionales del Sescam".

La propuesta se configura como una base inicial de negociación en un contexto marcado por la presión sindical y por parte de la oposición.

Este 1 de marzo se cumplieron 14 años de la suspensión de la carrera profesional en Castilla-La Mancha, dictada durante el mandato de la expresidenta 'popular' María Dolores de Cospedal, una situación todavía no revertida y que ha convertido a la región en la única comunidad autónoma con este sistema congelado.