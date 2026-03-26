Los sindicatos ven "mejorable" la primera propuesta del Sescam para recuperar la Carrera Profesional Sanitaria

El gerente del Sescam, Alberto Jara y el responsable de recursos humanos, Íñigo Cortázar, durante la reunión.

Los sindicatos representativos del sector sanitario de Castilla-La Mancha han considerado "mejorable" la primera propuesta hecha por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) en la mesa de negociación para recuperar la Carrera Profesional Sanitaria, paralizada desde 2012.

UGT, CESM, CCOO y CSIF han coincidido en este análisis al tiempo que han lamentado que la propuesta que ha puesto sobre la mesa la administración parta de un modelo diferente al que estaba vigente en 2012.

Al término de este primer encuentro, el responsable regional de Sanidad de UGT, Fernando Peiró, ha explicado que el procedimiento extraordinario propuesto "lo limitan a un grado, que abarcaría 5 años, mientras que la paralización de la carrera profesional dura ya 14 años".

Mientras, ha valorado que el efecto económico de esta propuesta se iría "hasta marzo de 2027", por lo que ha pedido que el proceso sea "más ambicioso" en cuanto al número de grados o la fecha de su efecto.

Además, ha incidido en que el nuevo modelo que plantea el Sescam "no tiene nada que ver con lo que teníamos hasta 2012", y ha reclamado una propuesta "con objetivos alcanzables por parte de los profesionales; para todos ellos, sean fijos o temporales, y para todas las categorías".

Mientras, desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) de Castilla-La Mancha no han hecho un análisis muy profundo al considerar que en la reunión se han tratado propuestas "muy genéricas".

En un comunicado de prensa, han valorado de forma positiva la apertura de la negociación al tiempo que han avanzado su intención de "matizar" sus propuestas en el transcurso de la negociación, para que "este proceso se traduzca en acuerdos reales, calendarizados y verificables".

CCOO

Por su parte, CCOO ha pedido que a la hora de valorar la Carrera Profesional se tenga en cuenta toda la experiencia.

A este respecto, recuerdan que en el momento de su paralización, también se derogó el reconocimiento de nuevos grados de carrera, situación que se ha prolongado hasta el día de hoy. Por eso consideran "fundamental" que esta normativa, la Ley 1/2012 decaiga en su totalidad.

En cuanto al contenido de la reunión, ha detallado la propuesta de convocatoria de un proceso extraordinario para personal fijo y temporal; el acceso al grado inmediatamente superior al que se tenga (Grado I en el caso de no tener ninguno consolidado); efectos económicos desde el 1 de marzo de 2027 y, con posterioridad, que se consigan los grados por objetivos y no solo por tiempo trabajado.

Esta propuesta inicial fija en 5 años los necesarios para el Grado I; 11 años para el Grado II; 18 años para el Grado III y 25 años para el Grado IV.

Ante estas propuestas, CCOO insiste en que "cada persona debe poder acceder al grado que realmente le corresponda en virtud de la experiencia" y que la carrera profesional debe ampliarse hasta el Grado V.

Por otro lado, también ha planteado que se retomen los contratos de gestión y el pago de la productividad variable.

"Estudiaremos las propuestas presentadas entendiendo que son mejorables y que deben recoger las reivindicaciones de todos los profesionales del Sescam que llevamos 14 años esperando la reactivación de la carrera. No podemos partir de cero en la negociación debiendo considerar todo el tiempo trabajado para este proceso extraordinario", han concluido desde CCOO.

CSIF

El sindicato más beligerante en su reacción ha sido CSIF, que más allá de reconocer la voluntad negociadora de la administración regional, ha lamentado que en el encuentro "no se haya previsto un restablecimiento definitivo" y sí "una convocatoria extraordinaria con el abono de las cuantías a partir de marzo de 2027, sin contar con fecha para convocatorias ordinarias".

"El restablecimiento de la carrera profesional debe ser permanente y no promocionarse como un gesto, sino como una obligación pendiente con los profesionales de la sanidad, estamos cansados de que nuestros políticos lo midan todo bajo el prisma del rendimiento electoral y no pensar en la calidad y compromiso con nuestros servicios públicos", ha asegurado la presidenta de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández.

La central sindical también apunta que con este borrador de pacto, "el Gobierno autonómico se ahorraría 15 años de congelación de este derecho, no planteándose en ningún momento contar con medidas retroactivas".

Fernández explica que “lo justo sería reconocer de oficio a los trabajadores el grado que les correspondería si no la hubieran congelado, reactivarlo y resolver de inmediato y el importe de las cuantías que se incrementa al menos como ha ido subiendo el IPC".

"Estamos hablando de cantidades muy importantes que se han dejado de percibir, o aquellos trabajadores que se han jubilado. Lo que tiene que hacer el Gobierno regional es llana y sencillamente derogar la Ley Cospedal, lo tiene muy fácil”. agrega.

Por último, CSIF recuerda que el futuro Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad contempla la recuperación de la carrera profesional cuando se apruebe, motivo que "ha obligado a la Administración regional a plantear su restablecimiento".

La próxima reunión entre Sescam y sindicatos tendrá lugar el 14 de abril.