La Junta destinará 76,2 millones a la remodelación y ampliación del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado nuevas inversiones para mejorar las infraestructuras sanitarias de la región por más de 84,4 millones de euros. Del total, 76,2 millones se dedicarán a la remodelación y ampliación del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

Así lo ha expresado la consejera portavoz, Esther Padilla, afirmando que este es el "sexto proyecto de gran hospital que aborda el Ejecutivo de García-Page después de los de Toledo, Guadalajara, Cuenca, Albacete y Puertollano".

"Pone de manifiesto el compromiso de este Gobierno con la sanidad pública y con ofrecer a los usuarios las mejores condiciones y prestaciones en un servicio público que es crucial para la sociedad", ha expresado.

La portavoz ha recordado que se trata de "un proyecto que fue paralizado por el anterior Gobierno del PP en 2012". "Desde 2015 se han llevado a cabo obras necesarias en él, pero ahora abordamos la tercera fase de la verdadera transformación del Hospital Mancha Centro, lo que supondrá una profunda modernización y ampliación del complejo hospitalario", ha afirmado.

Asimismo, ha detallado que la actuación responde a la necesidad de "adaptar el centro a las nuevas demandas asistenciales, ampliar su cartera de servicios y mejorar los espacios destinados tanto a la atención sanitaria como a la docencia y la investigación".

La intervención contempla 24.557 metros cuadrados de actuación, de los cuales 10.430 corresponden a reforma del edificio existente y 14.126 a obra nueva y ampliación. Por ello, el hospital alcanzará una superficie construida total de 87.561 metros cuadrados tras la finalización de las obras.

Asimismo, el proyecto prevé una capacidad hospitalaria de 345 camas, junto con nuevos espacios asistenciales y de apoyo que reforzarán la capacidad diagnóstica, quirúrgica y ambulatoria del centro.

Destacan un bloque quirúrgico con siete quirófanos, una unidad de cirugía mayor ambulatoria con tres quirófanos, un hospital de día con 64 puestos, nuevas áreas de consultas externas especializadas, servicios de endoscopias, oncología y hematología, nefrología, cardiología y neumología y nuevos espacios de laboratorios, farmacia, banco de sangre y áreas docentes.

Dos nuevos centros de salud

Por otro lado, Padilla ha anunciado 8,2 millones para la construcción de dos centros de salud. En concreto, se destinarán 5,3 millones para la contratación de las obras de construcción del nuevo centro de salud de Madrigueras (Albacete) y 2,9 millones de euros para la contratación de las obras de construcción del nuevo centro de salud de Albaladejo (Ciudad Real).

"Estas dos actuaciones también son necesarias para fortalecer la sanidad y, en este caso, donde empieza todo, que es en la Atención Primaria", ha afirmado.

Por último, Padilla ha anunciado la prórroga del servicio de apoyo profesional directo en la Residencia Comunitaria 'Hospital del Rey', por 862.568 euros, con la empresa Instituto de Trabajo Social y de Servicios Sociales, INTRESS.