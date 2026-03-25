CSIF denuncia que hay 60 pacientes en las Urgencias del Hospital de Toledo a la espera de cama e insiste en su ampliación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado una saturación de 60 pacientes a la espera de ingreso en las Urgencias del Hospital Universitario de Toledo (HUT) y ha insistido en la necesidad de retomar la ampliación de este servicio que se vio interrumpida en diciembre de 2021, pocos días después de la inauguración del centro.

Desde el sindicato consideran "incomprensible" que, "pese a la elevada presión asistencial y la saturación que sufre este servicio de manera recurrente, aún no se haya retomado una actuación para mejorar la atención a los pacientes y las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios".

De hecho, apuntan que además de la presencia de estos pacientes a la espera de ingreso, durante la jornada de este miércoles los tiempos de espera para el pase a los boxes de atención inicial superaron las tres horas, lo que ha "comprometido gravísimamente la seguridad y la salud de los propios pacientes".

En esta situación, explican que a la "falta de medios conocida" se suma que "el fin de semana se cerraron las camas de hospitalización geriátrica del Hospital Provincial", una situación que "ha contribuido a aumentar decisivamente los pacientes pendientes de camas de hospitalización que se quedan en Urgencias".

En este sentido, señalan que "la dirección no ha tomado ninguna medida para evitar esta situación" y ha provocado este cuello de botella.

Ante los "recurrentes episodios de saturación", CSIF advierte de que "la paralización de las obras de ampliación agrava los problemas estructurales" de las Urgencias, donde "la falta de espacio y recursos dificulta la adecuada atención sanitaria, generando demoras y una sobrecarga constante para el personal".

Boxes con dos camillas

En este sentido, explican que los treinta boxes del Servicio de Urgencias del HUT fueron diseñados para albergar una sola camilla, pero en la actualidad acogen dos camillas.

"No sólo supone un problema en términos de humanización de estos pacientes, obligados a realizar sus necesidades fisiológicas, vestirse y desvestirse o realizar diversas curas junto a otras personas, sino que provoca una falta de seguridad al haber cables, bolsas de recolección de líquidos o tubos de oxígeno esparcidos por el suelo", lamentan.

Ante este escenario, CSIF exige a la Administración sanitaria la reanudación inmediata de las obras de ampliación del Servicio de Urgencias: "No se puede seguir demorando una solución a un problema que afecta de manera directa al funcionamiento del sistema sanitario, la seguridad y la atención que reciben miles de ciudadanos".