Page pide a la ministra García que "no eternice" la huelga de médicos y hace frente común con País Vasco y Canarias

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido a la ministra de Sanidad Mónica García que "no eternice" la situación de huelga que vive la Sanidad Pública y ha anunciado un frente común con País Vasco y Canarias en el que las tres comunidades se ofrecen para establecer una mediación en el conflicto laboral con los médicos.

De hecho, ha avanzado que los tres ejecutivos autonómicos han remitido este mismo viernes una carta al Ministerio en el que hacen oficial este ofrecimiento.

En un momento en el que reconoce un "problema de funcionamiento de la interlocución institucional", el dirigente castellanomanchego ha admitido que se puedan producir "discrepancias" pero no lo que no ha justificado es que "no se hable" en alusión al enfrentamiento que mantienen vivo los facultativos una semana más. Sus reivindicaciones persiguen la aprobación de un estatuto específico para el colectivo, mejoras en las condiciones laborales, regulación de la jornada y medidas para reducir la sobrecarga asistencial.

En medio del tira y afloja, Page ha lamentado que "somos nosotros los que sufrimos las suspensiones de operaciones, de intervenciones o de pruebas diagnósticas".

En representación del Gobierno de Castilla-La Mancha, esta misiva la firma su responsable de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, quien también se ha referido a este tema y ha circunscrito esta medida al "afán colaborativo" de las tres regiones.

Según ha explicado, se han puesto a disposición de García para "ofrecer capacidad de diálogo y negociación, que es donde creo que está la solución a estos problemas".

En este sentido, Fernández Sanz ha insistido en potenciar la figura de un mediador o de un "grupo de personas que estén interesados en la solución del problema como un siguiente paso". Así, se evitarían complicaciones a los pacientes, "que son los que realmente están afectados en situaciones como la que está ocurriendo".

Detalles de la carta

La misiva, dada a conocer por el Gobierno Vasco y recogida por Efe, apunta que esta figura mediadora tiene como objetivo abrir un espacio de negociación "constructiva, generar un clima de confianza mutua y ayudar a encauzar una solución dialogada que evite prolongar los efectos del conflicto sobre los pacientes y sobre los servicios sanitarios autonómicos".

A este respecto, apuntan que la Plataforma de Organizaciones de Pacientes podría ser una entidad "adecuada" para ejercer este papel mediador, "dada su reconocida independencia y su compromiso con el interés general". En cualquier caso, los consejeros reconocen que la elección concreta de la figura corresponde al ámbito estatal.

Los tres consejeros recuerdan que aunque se trata de un conflicto de alcance estatal las consecuencias recaen directamente en los pacientes y en los servicios sanitarios autonómicos, que están soportando una "tensión creciente".

"El impacto asistencial en el conjunto de comunidades autónomas, ya es muy relevante, con una presión añadida sobre los sistemas de salud autonómicos", por lo que los consideran imprescindible avanzar hacia una solución dialogada que garantice la continuidad y la calidad de la atención sanitaria.

La carta traslada a la ministra la "gran preocupación" de los gobiernos autonómicos por la falta de avances significativos en el diálogo entre el Ministerio y el colectivo médico e insisten en que la apertura de un canal de mediación independiente puede contribuir a un escenario de mayor entendimiento.

Finalmente, tanto Fernández Sanz como sus homólogos vasco y canario se ponen a disposición del Ministerio para trabajar conjuntamente en una resolución positiva del conflicto, "en beneficio tanto de los profesionales como de la ciudadanía".