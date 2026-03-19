Los sindicatos piden que se mantenga la Unidad de Salud Mental en el Mancha Centro por su impacto sanitario

La Federación de Sanidad, Sectores Sociosanitarios de CCOO y CSIF han reclamado al Sescam que mantenga la Unidad de Salud Mental del Hospital Mancha Centro, en Alcázar de San Juan, tras advertir de las consecuencias que tendría su cierre tanto para los profesionales como para los pacientes.

En un comunicado, el sindicato ha subrayado que la clausura de este servicio, que incluye hospitalización y hospitales de día para población infanto-juvenil y adulta, obligará a derivar a los pacientes a otros centros de la región, e incluso a recursos privados concertados.

Una situación que, según denuncian, podría aumentar la desigualdad en el acceso a la atención sanitaria, especialmente entre quienes no disponen de medios para desplazarse.

La secretaria de la Federación, Pilar Ramos, ha mostrado su preocupación por el impacto social de esta medida, señalando que "la salud mental de niños, jóvenes y adultos debe ser una prioridad".

Abandono de pacientes

En este sentido, ha advertido de que el cierre podría provocar el abandono de pacientes con menos recursos, incapaces de desplazarse o de acceder a alternativas privadas, incrementando así la desigualdad en el sistema sanitario.

Desde CCOO también han puesto el foco en la situación de los trabajadores de la unidad, entre los que se encuentran profesionales de psicología, enfermería, auxiliares de enfermería o terapia ocupacional.

Según el sindicato, todos ellos han manifestado su inquietud tanto por su futuro laboral como por el de sus pacientes, ya que previsiblemente deberán ser reubicados en otros servicios o centros.

No obstante, Ramos ha reconocido que el origen de esta situación radica en el déficit de especialistas en psiquiatría y en la falta de cobertura de plazas en la plantilla del hospital, lo que habría motivado la decisión de cerrar el servicio.

Por otro lado, desde CSIF también han lamentado la decisión y han advertido de su impacto en la continuidad asistencial. Según el sindicato, el servicio atendía a unas 210.000 tarjetas sanitarias y acumulaba una lista de espera de alrededor de 2.500 pacientes en mayo de 2025.

CSIF ha calificado la situación de "extrema gravedad", señalando que actualmente el servicio contaba únicamente con dos facultativos en activo—uno de ellos a tiempo parcial— frente a una plantilla orgánica de 13 médicos, lo que hacía inviable mantener la actividad asistencial habitual.

Consecuencias docentes

Asimismo, CSIF ha denunciado la falta de información sobre evaluaciones de riesgos psicosociales del servicio, solicitadas en varias ocasiones sin respuesta, y ha reclamado la convocatoria del Comité de Seguridad y Salud para abordar la situación.

Ambas organizaciones han coincidido en señalar que el cierre también tendrá consecuencias en el ámbito docente, al poner en riesgo la formación de médicos internos residentes (MIR), enfermeros internos residentes (EIR) y psicólogos en formación, lo que podría comprometer la incorporación futura de profesionales al sistema sanitario.

Finalmente, tanto CCOO como CSIF han instado al Sescam a adoptar medidas urgentes para revertir la situación, evitar la amortización de plazas y garantizar la continuidad del servicio.

Los sindicatos han insistido en la necesidad de atraer especialistas en psiquiatría al hospital y han reiterado su disposición al diálogo para encontrar soluciones que aseguren una atención de calidad y la estabilidad de los profesionales.