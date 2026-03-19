Quirónsalud impulsa una campaña de cribado gratuito de cáncer de colon en Toledo y Talavera de la Reina

La campaña está dirigida a personas de entre 50 y 74 años e incluye consulta gratis con un especialista para valorar cada caso en caso de resultar positivo el test de sangre oculta en heces. Más información: Quirónsalud Toledo pone en marcha su nueva UCI con mayor capacidad y tecnología de vanguardia

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Colon que se celebra el 31 de marzo, el Hospital Quirónsalud Toledo y el Hospital de Día Quirónsalud Talavera han puesto en marcha una nueva campaña de cribado dirigida a personas de entre 50 y 74 años.

El objetivo es "facilitar el acceso de este grupo de población a la prueba de detección precoz recomendada para población asintomática". Se trata de un test de sangre oculta en heces, un procedimiento sencillo, no invasivo y con alto valor predictivo negativo.

Los interesados podrán recoger su kit gratuito de toma de muestras del 23 al 27 de marzo en la entrada principal del Hospital Quirónsalud Toledo y en la Admisión del Hospital de Día Quirónsalud Talavera.

Junto con el kit, se facilitarán instrucciones detalladas para la correcta recogida de la muestra y los horarios de entrega.

Si el test resulta positivo, los centros ofrecerán una consulta gratuita con un especialista para valorar cada caso de manera individualizada. En aquellos pacientes que precisen completar el estudio con una colonoscopia, se habilitará un circuito preferente que permitirá acceder a esta prueba sin demoras y en un entorno hospitalario seguro.

Compromiso con la prevención

Quirónsalud ha enmarcado esta campaña en el programa de promoción de la salud, la prevención y la adopción de hábitos de vida saludables que impulsa Quirónsalud, que pone el foco en una atención cercana y personalizada.

El cáncer de colon es actualmente el tumor más frecuente en España, aunque hasta el 90% de los casos pueden curarse si se detectan en fases iniciales. La participación en programas de cribado sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir su impacto, especialmente entre la población sin síntomas aparentes.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias.

Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (once de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.