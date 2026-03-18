Castilla-La Mancha creará tres nuevas categorías dentro del Sescam para reforzar la seguridad de sus trabajadores

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la creación de tres nuevas categorías profesionales en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) para reforzar la prevención de riesgos laborales y mejorar la seguridad de sus profesionales.

Así lo ha explicado en rueda de prensa la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, tras el Consejo de Gobierno de este miércoles, detallando que se articularán mediante un decreto.

Las nuevas categorías son las de técnico superior de prevención de riesgos laborales -A1-, que asume la planificación, la coordinación y el desarrollo de programas preventivos; y la de técnico medio de prevención -A2-, que ejecutará el seguimiento de los programas y la evaluación de las condiciones de trabajo, además de la implantación de las medidas de seguridad.

Asimismo, se suma una tercera categoría, la de los técnicos de nivel intermedio -C1-, que desarrollará tareas vinculadas a la evaluación de los riesgos y al apoyo técnico en los centros donde sea necesaria la implantación de las medidas.

Asimismo, el decreto contempla un procedimiento de integración de personal que ya venía desempeñando estas funciones.

Junto a esta modificación, se actualiza la denominación de determinadas categorías relacionadas con el análisis clínico y la bioquímica clínica, que pasan a integrarse en una nueva modalidad estatal, la del laboratorio clínico.

Carrera profesional

Por otro lado, ha manifestado la intención del Gobierno de Castilla-La Mancha de llegar a un acuerdo con los profesionales sanitarios "cuanto antes" para recuperar la carrera profesional. Y que este consenso se articule "por ley, para que no sea tan fácil perderlo si hay cambio de gobierno".

Padilla ha destacado que el Gobierno regional ha hecho "un inmenso esfuerzo y continuo para revertir todos los recortes que hizo el Partido Popular en materia de sanidad".

"Desde que llegamos al Gobierno, no ha pasado un año sin que hayamos tomado alguna medida para recuperar el sistema. Hemos llegado ya al punto en el que consideramos hacer el esfuerzo adicional para recuperar la carrera sanitaria", ha afirmado.