Page acordará en 2026 la nueva ley que regule la carrera profesional sanitaria: "Queremos cumplir con cabeza"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su confianza en que la región cuente este mismo año con una ley que regule el nuevo modelo de carrera profesional sanitaria. Según ha asegurado, su Gobierno está en disposición de dar "un salto más" para que sea una realidad en este 2026.

Así lo ha indicado García-Page durante la inauguración, este lunes, del Centro de Investigación y Rehabilitación Neurológica impulsado por el grupo García Baquero en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Allí ha señalado que la implantación de esta normativa dependerá del consenso y del sentido de la proporción de todos los implicados.

"Todo va a depender de que usemos la cabeza todos los afectados y todos los sectores y tengamos sentido de la medida y de la proporción", ha señalado el presidente, quien ha abogado por tomar decisiones con "sentido común".

"Hoy hay mucha más gente afectada por la carrera que cuando empezamos, porque hay muchísimos más profesionales contratados. Pero queremos cumplir y hacerlo con cabeza, con sentido común, con sensatez”, ha enfatizado.

El presidente ha explicado que, aunque no es optimista respecto a un nuevo sistema de financiación estatal o a que el Estado aporte más recursos, confía en alcanzar un acuerdo interno que permita aprobar la ley y regular la carrera profesional de manera efectiva.

Asimismo, ha destacado que la mejora del sistema requiere recursos propios de la comunidad y no solo transferencias externas.

Este asunto es uno de los que despierta más críticas por parte de los sindicatos y de la oposición, especialmente del PP, que ha convertido la carrera profesional sanitaria en uno de sus principales ejes de confrontación contra el Ejecutivo autonómico.

García-Page también se ha referido al sistema sanitario español para afirmar que "es de los mejores del mundo", pese a la actual "guerra permanente" entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, "particularmente con la de Madrid".

A su juicio, "esta guerra hace que, en vez de hablar todos bien de un sistema que necesitará mejoras, se haya convertido en un caballo de batalla estrictamente electoral que, sinceramente, no trae nada bueno para un servicio que requiere del esfuerzo de todos".

Ampliación del Hospital de Alcázar en octubre

Durante su intervención, el presidente ha anunciado que la primera piedra de la ampliación del Hospital Universitario Mancha Centro se colocará en octubre. Sobre el nuevo Centro de Investigación y Rehabilitación Neurológica del municipio, ha subrayado su "extraordinaria importancia" para el Gobierno regional.

"Hasta el punto, por ejemplo, de que en octubre, sin ir más lejos, pondremos la primera piedra de la que va a ser una gran ampliación del Hospital 'Mancha Centro', que es una referencia en toda Castilla-La Mancha", ha afirmado.