Toledo reúne desde este jueves a más de 700 especialistas para abordar los avances contra la "ceguera silenciosa"

El doctor Carlos Lázaro atendiendo a un paciente en el Instituto Oftalmológico de Toledo. Javier Longobardo

La ciudad de Toledo se convierte desde este jueves y hasta el sábado en el epicentro de la oftalmología en España con la celebración del 20º Congreso de la Sociedad Española de Glaucoma (SEG), una cita que reunirá a más de 700 especialistas nacionales e internacionales para analizar los últimos avances en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.

El encuentro coincide con la Semana Mundial del Glaucoma y posiciona a la capital castellanomanchega como uno de los focos científicos del sector sanitario durante estos días.

El glaucoma, conocido como la "ceguera silenciosa", afecta a más de un millón de personas en España y constituye la primera causa de ceguera irreversible en el mundo.

Innovaciones

Durante tres jornadas, los expertos debatirán sobre las principales innovaciones que están transformando el abordaje de esta patología.

Entre ellas destacan la aplicación de la inteligencia artificial en el diagnóstico precoz, con nuevos algoritmos capaces de detectar signos tempranos de la enfermedad antes de que el paciente perciba pérdida de visión.

El programa científico también abordará los avances en cirugía y tratamientos láser, con especial atención a las técnicas mínimamente invasivas conocidas como MIGS, que reducen los tiempos de recuperación y aumentan la seguridad del paciente.

Asimismo, se presentarán nuevos fármacos de liberación sostenida que prometen mejorar la adherencia a los tratamientos.

La organización del congreso cuenta con un destacado protagonismo local. El comité organizador está liderado por el director del Instituto Oftalmológico de Toledo, el doctor Carlos Lázaro, quien ha trabajado junto a la Sociedad Española de Glaucoma para traer este evento a la ciudad.

"Es un honor para Toledo recibir a lo más granado de la oftalmología española. Este congreso no solo supone un impulso científico, sino también un reconocimiento a la labor que realizamos en nuestra ciudad por la salud ocular", ha asegurado Lázaro.

La Sociedad Española de Glaucoma es la institución de referencia en el estudio y tratamiento de esta enfermedad neurodegenerativa del nervio óptico, centrada en promover la investigación y la mejora de la atención a los pacientes.