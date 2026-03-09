Page ve "perfectamente posible" acordar con los sindicatos la recuperación de la carrera profesional sanitaria en el Sescam

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado su voluntad de llegar a un acuerdo con los sindicatos para la recuperación de la carrera profesional del personal sanitario.

Así lo ha expresado durante la inauguración del nuevo centro de salud de Cabanillas del Campo (Guadalajara), después de que los siete sindicatos de la Junta de Personal del Sescam en Guadalajara hayan aprovechado su visita para convocar una protesta.

"Tenemos la intención de cumplir con las condiciones de trabajo que están en conversación con los sindicatos en relación con el personal sanitario", ha expresado.

Y ha asegurado que "es posible perfectamente conseguir un acuerdo si hay buena intención por todos lados".

Concentración

Por su parte, a las puertas del centro de salud, la Junta de Personal de los profesionales del Sescam han exigido la recuperación de la carrera profesional sanitaria y han lamentado que se trata de "una medida comprometida por el Ejecutivo autonómico desde 2015 pero que aún no ha llevado a cabo".

Asimismo, representantes de la Junta de Personal han lamentado que el Gobierno de Page condicione su recuperación al incremento de la financiación autonómica.

"Es inaudito que desde el año 2012 los profesionales del Sescam no tengan derecho a nuevos grados de carrera profesional, algo que paralizó el Partido Popular de Cospedal en 2012 y el Partido Socialista de Page lo mantiene paralizado en su tercera legislatura", ha criticado.

Por último, han reiterado que el Sescam es "el único servicio de salud" de toda España que no ha recuperado el complemento.