Los médicos de Castilla-La Mancha piden limitar el acceso de los pacientes a los informes internos redactados en consulta

La Sociedad Castellano-Manchega de Médicos Generales y de Familia (SEMG CLM) ha solicitado al SESCAM la revisión urgente del acceso a la historia clínica digital de los pacientes a través de la aplicación 'Mi Salud Digital'.

En un comunicado, la organización médica ha expresado su preocupación por la forma en que se ha regulado este derecho del paciente, que considera "innegable", y ha insistido en la necesidad de conciliarlo con los derechos de los profesionales y de terceras personas según la legislación vigente.

"Estamos a favor del acceso digital por parte del paciente y en ningún momento negamos su derecho a acceder a su historia clínica. Lo que solicitamos es que el SESCAM regule el acceso respetando también el derecho de los profesionales y de terceras personas no sufrir perjuicios" ha señalado SEMG CLM.

El principal conflicto se centra en las hojas MEAP que los médicos de familia elaboran en cada consulta diaria. Según SEMG CLM, estas hojas son herramientas de trabajo dirigidas al profesional, no al paciente, y su acceso directo puede generar malentendidos o perjuicios.

Acceso limitado

En cambio, los informes que sí están pensados para el paciente, como los de urgencias, dependencia o salud, ya son comprensibles y están elaborados para su entrega.

Por ello, la sociedad médica propone que el acceso digital del paciente se limite a resultados de pruebas e informes dirigidos al propio paciente, siguiendo el modelo de otras comunidades autónomas y del propio SESCAM en Atención Hospitalaria, dejando fuera los documentos internos del profesional que no están concebidos para la consulta pública.

SEMG CLM ha manifestado su intención de informar a la población sobre esta situación y de seguir reclamando soluciones que garanticen la atención sanitaria de calidad sin vulnerar derechos de ninguna de las partes involucradas.